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台中客運人力止跌回升2% 市府：三大措施縮小人力缺口

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局透過路網整併、班次調整與智慧調度，已逐步改善人力壓力。記者陳秋雲/攝影
台中市交通局透過路網整併、班次調整與智慧調度，已逐步改善人力壓力。記者陳秋雲/攝影

長期困擾客運業界的駕駛人力問題，台中市府在改善勞動環境與路線調整雙軌並行下，截至今年三月，全市公車駕駛人數已回升至1265人，並有年輕新血投入。市府祭出三大措施，逐步改善人力缺口的壓力。

交通局指出，台中市目前共有1259輛市區公車，每月開出班次超過22萬班、行駛里程突破500萬公里，月運量接近700萬人次。

目前台中公車駕駛法定需求約為1420人，目前尚缺 155人，缺額率約為 10.92%；從去年底至今，成長2%，仍有約一成一的缺額。市府透過路網整併、班次調整與智慧調度，已逐步改善人力壓力。

交通局分析，過去公車駕駛流失，與工時過長及端點缺乏完善休息空間密切相關。為此，市府與客運業者盤點路線與調度站配置，一，推動多條路線調整進入路外調度站，改善駕駛休息與盥洗環境，包括56路、59路、301至309路等路線均已優化，提升職場友善度。

二，交通局針對過去「一線到底」的長距離路線進行結構性改革，透過路線裁切與轉型，降低駕駛長工時負擔。例如原公路客運轉型的325路，部分班次截短為360路，加強大肚山與西屯地區接駁；75路則分拆為市區段75路與太平段241路，不僅深入服務更多區域，也有效減輕駕駛勞動強度。

三，提升整體運輸效率，市府已在復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大走廊建構幹線公車系統，並與台中捷運綠線及鐵路系統銜接，逐步形成以軌道與幹線為骨幹的公共運輸網絡。

未來也將持續推動公車動態資訊與MaaS服務，並透過台中Go整合路線查詢，提升營運效率與服務品質。

公車 人力 台中

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