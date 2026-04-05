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昔日大雨必淹 做了這些事讓台中沙鹿、清水民宅無淹水災情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中昨天強降雨，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷，及清水區吳厝六街58巷等過去易積淹水路段，市府去年完成抽水設備增設、水門設置、下水道改善及排水路徑優化等工程後，這次豪雨期間現場排水順暢、未再發生淹水入宅，圖為改善後情形。圖／台中市民政局提供
台中昨天強降雨，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷，及清水區吳厝六街58巷等過去易積淹水路段，市府去年完成抽水設備增設、水門設置、下水道改善及排水路徑優化等工程後，這次豪雨期間現場排水順暢、未再發生淹水入宅，圖為改善後情形。圖／台中市民政局提供

台中昨天強降雨，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷，及清水區吳厝六街58巷等過去易積淹水路段，台中市民政局長吳世瑋今天表示，市府去年增設抽水設備、水門、改善下水道及排水路徑優化等工程，這次豪雨期間現場排水順暢、未再發生民宅淹水情形。

吳世瑋表示，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷一帶，因緊鄰五福圳灌溉排水系統，過去每逢強降雨，常因瞬間排水宣洩不及，致回堵積水，影響周邊住戶安全。地方多年反映的淹水問題，市府去年起啟動短期應急與中程改善作為，增設抽水機設備、辦理水門工程，也推動長春陸橋下水道貫通工程，並配合農田水利署進行水閘門管制，強化整體排水調度能力。

吳世瑋表示，昨天實際降雨情況，鹿峰里相關改善措施已通過檢驗，在強降雨期間未再出現淹水進入民宅情形，顯示市府前階段治水作為已具初步成效。尤其抽水設備與水門調控的搭配運作，有效減緩排水系統瞬間負荷，降低回堵風險，讓居民生活安全更有保障。市府將持續積極爭取水尾端大智路雨水下水道工程，從排水系統末端再強化整體通洪能力，盼從根本改善地方積淹水問題。

清水區吳厝六街58巷過去也因鄰近農田、周邊排水設施不足，每逢豪雨常出現泥水溢流、排水不及等狀況，影響住戶出入，也增加道路通行風險。去年風災期間，市長盧秀燕曾到場視察，責成民政局及建設局等相關單位加速推動排水改善工程，依現地條件檢討排水斷面與路徑，強化區域排水功能。

工程施作與整備期間，市府增設集水井與側溝，也同步加強清淤作業，完善排水路徑，讓地表逕流得以更快速導入排水系統，有效提升整體排水能力。這次再遇強降豪大雨，經市府人員現地巡查，該處排水設施運作順暢，現場未再發生淹水情形。

台中昨天強降雨，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷，及清水區吳厝六街58巷等過去易積淹水路段，市府去年完成抽水設備增設、水門設置、下水道改善及排水路徑優化等工程後，這次豪雨期間現場排水順暢、未再發生淹水入宅，圖為改善前情形。圖／台中市民政局提供
台中昨天強降雨，沙鹿區鹿峰里中山路673巷、651巷及中鋒巷，及清水區吳厝六街58巷等過去易積淹水路段，市府去年完成抽水設備增設、水門設置、下水道改善及排水路徑優化等工程後，這次豪雨期間現場排水順暢、未再發生淹水入宅，圖為改善前情形。圖／台中市民政局提供

台中市 清水區 豪雨

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