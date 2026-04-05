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最有書香味的台中23路公車 花10元開啟隨走隨讀微旅行

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中綠美圖開館以來已破百萬參觀人次。圖／新聞局提供
台中綠美圖開館以來已破百萬參觀人次。圖／新聞局提供

市府交通局近期盤點公車路網，力推台中市公車23路串聯城市藝文節點，因沿線涵蓋多座圖書館與美術館，被網友譽為「最有書香味的公車」，也讓通勤路線轉化為兼具閱讀與觀光功能的城市微旅行。

交通局指出，23路公車最大特色在於新增停靠台中綠美圖站點。該場館由日本建築師妹島和世與西澤立衛共同設計，結合圖書館與美術館功能，開館後迅速成為國際矚目的文化地標，參觀人潮已破百萬人次，也帶動周邊公車運量成長。

除綠美圖外，23路亦串聯國立公共資訊圖書館、國立台灣美術館等重要藝文場館，並行經國立中興大學與審計新村等文化與創意聚落，形成一條結合閱讀、藝術與生活的文化軸線。

交通局表示，民眾除可在各站點感受藝文氛圍，也可於「美村向上路口」下車前往向上市場品嚐在地小吃，讓文化旅程延伸至日常生活場景。配合台中市推動的「雙十公車」優惠政策，10公里內免費、超過最高僅收10元，降低民眾使用大眾運輸門檻。

交通局補充，目前全市公車路線已達239條，23路每日提供約60班次，由統聯客運營運，行經水湳經貿園區與台中中央公園等重要節點，班次穩定。

台中綠美圖開館以來已破百萬參觀人次。圖／新聞局提供
台中綠美圖開館以來已破百萬參觀人次。圖／新聞局提供

日本 台中市 公車

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