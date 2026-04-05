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中捷藍線突破 龍井機廠用地96%到位 主線工程蓄勢待發

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中捷藍線龍井機廠用地透過多次公聽會與民眾溝通，私有土地已達96%以協議價購順利取得。圖/捷工局提供
中捷藍線龍井機廠用地透過多次公聽會與民眾溝通，私有土地已達96%以協議價購順利取得。圖/捷工局提供

台中市府推動台中捷運藍線再有重大進展，龍井機廠私有地已達九成六以協議價購完成，為主線工程鋪路。市府強調，以多場公聽會與跨縣市溝通降低衝突，展現「以協調取代徵收」的土地取得模式。

隨機廠進入整地階段，外界關注焦點已轉向主線動工時程與交通衝擊。捷工局指出，台灣大道施工將採分段推進與交通維持計畫，兼顧車流與施工需求，並同步檢討公車專用道調整，降低對既有運輸系統影響。

在整體期程上，市府正推進主線招標與設計作業，未來將依序進入大規模施工、系統測試及試營運階段，朝如期通車目標邁進。另也評估分段通車可行性，提升初期服務效益。

市府強調，藍線不僅是交通建設，更牽動城市發展，後續將整合轉乘接駁、停車空間與聯合開發，讓建設效益具體落實於市民生活。

中捷藍線龍井機廠用地透過多次公聽會與民眾溝通，私有土地已達96%以協議價購順利取得。圖/捷工局提供
中捷藍線龍井機廠用地透過多次公聽會與民眾溝通，私有土地已達96%以協議價購順利取得。圖/捷工局提供

溝通 台灣大道 台中捷運

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