中捷藍線突破 龍井機廠用地96%到位 主線工程蓄勢待發

國民黨彰化縣長人選遲未拍板，政壇盛傳律師魏平政可能「空降」，對此，魏表示，確有地方人士向黨中央推薦他，但未獲任何訊息；也被點名的新北市副市長劉和然說，值此關鍵時刻，他沒有離開新北的理由。黨內參選呼聲高的立委謝衣鳯說，若黨中央徵召「旅外子弟」參選，應釐清未來選舉成敗由誰承擔。

2026-04-06 00:00