快訊

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線龍井機廠用地取得率達96% 土建工程拚6月動工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市捷工局人員拜訪地主面對面溝通。圖／台中市捷工局提供
台中市捷工局人員拜訪地主面對面溝通。圖／台中市捷工局提供

台中捷運藍線去年6月動工，率先展開龍井機廠工程，土建細部設計去年底已陸續完成，龍井機廠用地已達96%以「協議價購」方式順利取得，主線土建工程可望於今年中進場施作。捷運工程局表示，藍線將串聯市區與海線核心路廊，結合產業節點，帶動帶狀發展，逐步形塑更便捷的一日生活圈。

捷運藍線為台中東西向重要軌道路線，連接台中港至台中火車站，全長24.78公里，設有20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站，另規畫1座龍井機廠，預計2034年完工，未來將與已通車的綠線構成十字型捷運路網。市府去年6月先行推動機電工程，同步辦理土建細部設計與龍井機廠相關作業。

捷工局長蘇瑞文指出，依據相關法規，用地取得可採「協議價購」、「徵收」或「公有地撥用」等方式。為降低社會衝突，市府優先採取協議價購，並於都市計畫變更前後於龍井區召開4場公聽會，邀集地主、里長及民意代表充分溝通。過程中除說明機廠選址是綜合考量路線配置、工程可行性及營運效率外，也強調以「影響民眾權益最小化」為原則，優先使用公有地。

蘇瑞文表示，在用地取得過程中，除加強政策說明外，市府人員也親赴台北、台南等地拜訪地主，透過面對面溝通促進理解與共識，感謝地方里長與民意代表協助協調。目前除少數因繼承未辦或權屬爭議案件外，已達96%完成協議價購。

捷工局指出，龍井機廠現已進入整地及先期工程階段，並同步辦理後續設計作業；另主線段及車站出入口用地也持續推進，其中涉及高架化工程的土地上空或地下使用範圍，已於今年2月11日至3月12日公告30日，後續將依「大眾捷運法」及相關規定辦理用地取得。

中捷藍線龍井機廠用地，市府優先採取協議價購，並於都市計畫變更前後於龍井區召開4場公聽會，邀集地主、里長及民意代表充分溝通。圖／台中市捷工局提供
中捷藍線龍井機廠用地，市府優先採取協議價購，並於都市計畫變更前後於龍井區召開4場公聽會，邀集地主、里長及民意代表充分溝通。圖／台中市捷工局提供

台中捷運

延伸閱讀

串聯橋科、南科…台39線橋下南延工程 高雄仁武端盼優先施作

土方無處去 北市呼籲中央 不要把責任推給地方

何欣純專訪／交通是台中痛點 盡速建置捷運路網

中市水湳轉運中心 將二次招商

相關新聞

影／下大雨樹及電桿倒車道 東勢往谷關交通已搶通

山區連續大雨，台中東勢區東關路台八線11公里處今天早上有樹和電桿倒塌路上，占據大半車道影響交通，員警到場疏導交通，公路局谷關工務段派員搶修，今天上午近9時已恢復通行，谷關工務提醒連日下山，山區土石含水量高，上山要注意行車安全。

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

台中捷運藍線今年展開龍井機廠工程，機廠用地取得達九成六，主線土建可望今年中動工，通勤族又期待又憂心台灣大道屆時陷入交通黑暗期。捷工局表示，採分段推進並評估分段通車可行性，另調整公車專用道路線，減少衝擊。

台中盤點運輸量能 公車人力緩解

中捷藍線施工期長達十年，外界關注「交通黑暗期」對通勤衝擊。台中市政府盤點運輸量能後指出，施工期間將以公車作為主力運具，並以補足駕駛人力為關鍵，透過改善勞動環境與路網調整雙軌並行，逐步穩定人力供給。

星期評論／中捷七線齊發 選將誰超越誰得分

中市長選戰將由立法院副院長江啟臣對上立委何欣純，兩人陸續拋出政見與願景，最關鍵的仍是捷運路網如何加速。江主張工程、評估齊頭並進，何認為須抓緊時程提升效率，都未超出市長盧秀燕任內「七線齊發」藍圖；參選人想要在交通政見得分、贏得中間選民支持，仍得拿出更具說服力的方案。

彰化縣長人選 藍營遲未拍板 傳魏平政可能「空降」 謝衣鳯：成敗誰擔

國民黨彰化縣長人選遲未拍板，政壇盛傳律師魏平政可能「空降」，對此，魏表示，確有地方人士向黨中央推薦他，但未獲任何訊息；也被點名的新北市副市長劉和然說，值此關鍵時刻，他沒有離開新北的理由。黨內參選呼聲高的立委謝衣鳯說，若黨中央徵召「旅外子弟」參選，應釐清未來選舉成敗由誰承擔。

南彰化出現塗鴉怪客 毀損市容 清潔隊不勝其擾

南彰化田中鎮、北斗鎮許多道路旁牆壁最近被噴漆塗鴉，影響市容，清潔隊還得出動重新油漆，不勝其擾，據了解是一名老慣犯，而且最近他還變本加厲說「他還有寫到員林、台中」警方表示，後續會傳他到案說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。