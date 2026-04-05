中捷藍線龍井機廠用地取得率達96% 土建工程拚6月動工

台中捷運藍線去年6月動工，率先展開龍井機廠工程，土建細部設計去年底已陸續完成，龍井機廠用地已達96%以「協議價購」方式順利取得，主線土建工程可望於今年中進場施作。捷運工程局表示，藍線將串聯市區與海線核心路廊，結合產業節點，帶動帶狀發展，逐步形塑更便捷的一日生活圈。

捷運藍線為台中東西向重要軌道路線，連接台中港至台中火車站，全長24.78公里，設有20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站，另規畫1座龍井機廠，預計2034年完工，未來將與已通車的綠線構成十字型捷運路網。市府去年6月先行推動機電工程，同步辦理土建細部設計與龍井機廠相關作業。

捷工局長蘇瑞文指出，依據相關法規，用地取得可採「協議價購」、「徵收」或「公有地撥用」等方式。為降低社會衝突，市府優先採取協議價購，並於都市計畫變更前後於龍井區召開4場公聽會，邀集地主、里長及民意代表充分溝通。過程中除說明機廠選址是綜合考量路線配置、工程可行性及營運效率外，也強調以「影響民眾權益最小化」為原則，優先使用公有地。

蘇瑞文表示，在用地取得過程中，除加強政策說明外，市府人員也親赴台北、台南等地拜訪地主，透過面對面溝通促進理解與共識，感謝地方里長與民意代表協助協調。目前除少數因繼承未辦或權屬爭議案件外，已達96%完成協議價購。

捷工局指出，龍井機廠現已進入整地及先期工程階段，並同步辦理後續設計作業；另主線段及車站出入口用地也持續推進，其中涉及高架化工程的土地上空或地下使用範圍，已於今年2月11日至3月12日公告30日，後續將依「大眾捷運法」及相關規定辦理用地取得。