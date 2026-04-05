騎乘人次破億 中市添車輛、站點

台中市到四月初為止，全市YouBike2.0站點達到一七六三站，累計總騎乘人次破億。不過熱門站點如學校周邊卻常找不到車，議員批評有站無車形同虛設。市府表示，全市見車率已達百分之九十五，會持續監測熱門站點，加強調度或增設車柱改善。

台中市公共自行車二○一四年起營運，當時全市約三百餘站，市府二○二○年底啟動「iBike倍增計畫」，推動里里有共享自行車，並完成系統升級，二○二二年引進YouBike2.0E電動輔助車，二○二三年中iBike全面退場，目前全市超過一千七百站點皆為YouBike2.0。

站點增加，使用率也逐年提高，去年十月曾創下單日六萬七千人次騎乘、整月一九三萬次騎乘，今年四月初總騎乘人次超過一億兩千萬次。不過，校園周邊等熱門站點不時出現「車輛不夠」的狀況，多名議員反映，上下學尖峰時段學生經常要到處「找車」，延誤上課時間。

台中市審計處二○二四年審計報告指出，約有六成受訪民眾有過「無車可借」或「無位可還」的經驗，建議市府評估各站點使用率，調整車柱數量。

交通局表示，針對YouBike「無車可借」的問題，已積極督導營運廠商微笑單車公司，要求提升車輛調度效率，且因為國、高中校園周邊尖離峰時間需求差異明顯，採取精準調度，並分析各租賃站點的營運特性與租借數據，評估增設站點或增加車柱的可能性。

交通局指出，截至去年底，YouBike2.0每日平均周轉率約四點八次，2.0E超過七次，全市見車率約九十五點五個百分點；YouBike深受市民喜愛，今年調查使用者滿意度達九十八個百分點，

市長盧秀燕表示，她上任時公共自行車站點僅三百二十五站，八年增設站點超過一千四百站，市民使用需求大幅提升，才出現車輛不足狀況，市府會持續編列預算，增加車輛與站點。