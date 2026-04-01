影／焚化爐環評大亂鬥 名間鄉長痛罵環保局王X蛋要求取消會議

南投縣焚化爐環評會議陷入混亂，多名民眾跳上會議桌、撒冥紙與茶葉抗議，前立委陳椒華遭警方抬出場外。抗議民眾高喊「停止會議、程序問題」，甚至試圖衝進委員區，翻倒會議桌與警方互推，場面激烈。名間鄉長陳翰立也當場痛罵環保局，要求今天會議取消，由鄉公所另提供開會地點。

今天環評會議民眾情緒即高度激動，跳上會議桌撒冥紙、茶葉。隨後，有部分民眾試圖衝入委員區，直接翻倒會議桌，與警方互相推擠，喊聲響徹會場「取消會議！」、「程序錯誤！」連聲喊出。警方進場控制秩序，但仍難阻混亂擴大。現場桌椅凌亂，冥紙與茶葉散落一地，氣氛緊張而混亂。

前立委陳椒華翻越會議桌，要求重新檢視上次會議結論第三點，直指「被偽造、故意寫錯」。她表示自己未破壞公物，也無任何暴力行為，仍遭警方抬出會場，痛批警方「淪為傷害人民的幫兇」，並批評南投縣政府「已不是民主地方政府，非常遺憾」。陳強調，即使焚化爐環評，也必須遵守程序正義，確保結論合法合理。

名間鄉長陳翰立高聲痛罵環保局王八蛋，喊話「今天就不要開！」並表示尊重名間鄉民的聲音，宣布由鄉公所提供開會地點，取消今日會議，稱「反正明天還要開了，解散會議」，現場稍得緩和。

環保局對此回應，會議秩序維持是為保障全體委員及民眾安全，環評程序依法進行，相關程序爭議將依規定交由專責單位審查。對於抗議者的激烈行動，環保局表示理解民眾關切，但強調公共安全仍須優先考量。

前立委陳椒華因為翻越會議桌抗議，遭警方抬出場外。記者賴香珊／攝影

南投縣焚化爐環評會議中，部分民眾跳上會議桌、撒冥紙與茶葉抗議，場面一度混亂記者賴香珊／攝影。

南投縣焚化爐環境影響評估範疇界定會議，抗議民眾情緒激動翻桌，與警方相互推擠。記者賴香珊／攝影