快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

中市惠文國小足球運動表現佳 何欣純允助新建人工草皮足球場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
將參選台中市長的立法委員何欣純（右二）和身兼台中市體育總會足球委員會主任委員的市議員林祈烽（右）今到惠文國小勘查。圖／何欣純提供
將參選台中市長的立法委員何欣純（右二）和身兼台中市體育總會足球委員會主任委員的市議員林祈烽（右）今到惠文國小勘查。圖／何欣純提供

台中市惠文國小足球隊成立14年，目前共有百多名球員，近3年在全國及各縣市賽事都有亮眼表現，但訓練場地卻不足。將參選台中市長的立法委員何欣純和身兼台中市體育總會足球委員會主任委員的市議員林祈烽今前往勘查，表示將共同爭取中央及地方經費，協助推動惠文國小新建人工草皮足球場，提供孩子更安全完善的運動空間。

惠文國小校長洪誌敬說，該校在基層足球培育有一定基礎，若能順利完成人工草皮足球場場地新建，不僅可提供學生更專業的訓練空間，也有助於支援各級學生足球聯賽、推動體育發展。

他說，惠文國小擬利用校內現有閒置草地，新建一座5人制人工草皮足球場，總面積約1200平方公尺，計畫總經費約912萬餘元，擬向運動部申請補助6成經費547萬元，其餘需地方政府配合款。除將鋪設人工草皮外，也將進行地坪整平夯實、重鋪級配及AC面層、增設排水設施、4.5公尺高圍網、截根牆及相關周邊鋪面改善，以提升整體場地平整度與安全性。

何欣純說，基層體育的發展一定全力支持，中央地方共同合作完善校園場地與設備，她亦將持續協助向中央爭取補助，盼讓惠文國小足球場盡速早日開工完成，完成之後將是南屯校園首座人工草皮足球場，提供孩子更安全、更優質的運動環境，也讓台中基層足球發展更向前一步。

她說，若未來足球場地除平日提供校內體育課及球隊訓練使用外，課後、假日及寒暑假也可開放提供社區民眾運動，以及各校足球隊友誼賽或移地訓練使用，進一步提升城市運動風氣及場地公共效益。

運動部 體育 台中市

延伸閱讀

工料上漲 台中足球園區缺遮棚 運動局：爭取補助

重返十一人制賽事 中山工商女足奪聯賽亞軍創近年佳績

相關新聞

影／焚化爐環評大亂鬥 名間鄉長痛罵環保局王X蛋要求取消會議

南投縣焚化爐環評會議陷入混亂，多名民眾跳上會議桌、撒冥紙與茶葉抗議，前立委陳椒華遭警方抬出場外。抗議民眾高喊「停止會議、程序問題」，甚至試圖衝進委員區，翻倒會議桌與警方互推，場面激烈。名間鄉長陳翰立也當場痛罵環保局，要求今天會議取消，由鄉公所另提供開會地點。

汰換電巴進度不及 台中雙節公車擬屆齡續服役

台中市雙節公車今年五到十月因車齡屆滿，將陸續退場，將轉換為電動公車。不過，全國電動公車供應量能吃緊，議員憂心，恐無法順利在雙節公車屆齡前取代上線。中市府表示，正在研究相關法令，讓雙節公車可以在屆齡後繼續服役，保證絕對不會出現「斷炊」狀況。

南投警加薪了！繁重與刑事加成全調升 每月最高多領近6000元

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，南投縣政府配合行政院修正「警察人員警勤加給表」推動辦理，提高警察人員勤務繁重加給及刑事加給，前者最高每人每月增加3880元、後者每月增加1940元，且能溯自今年3月1日起生效。

影／撒冥紙、拋茶葉爆發大衝突 民眾跳上桌抗議南投焚化爐環評會議

南投縣焚化爐環評會議上午在南投縣立婦幼館舉行，場面火爆，抗議民眾撒冥紙、拋灑茶葉，甚至有人跳上會議桌向委員抗議，重演3月16日衝突場景。警方以會議桌與人牆劃分民眾區與委員區，但仍難平息情緒。

早餐店一捆塑膠袋上漲100元 基層店家：通膨已滲入日常

中東局勢持續動盪，通膨壓力逐步向民生端擴散。國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學指出，物價上漲已全面滲透日常生活，建議台中市政府盡速推動「微型企業通膨支援專案」，協助基層商戶因應成本攀升壓力，穩定地方經濟。他近期走訪市場與基層攤商，明顯感受到通膨不再侷限於油價或大型原物料，而是擴散至各類民生用品。

整理包／2026大甲媽祖遶境來了！必看進香時間路線、加入方式、禁忌提醒

年度宗教盛事再度登場，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香即將啟程。今（2026）年將於國曆4月17日（農曆三月初一）晚上10點5分正式起駕出發，隨著鑼鼓齊鳴與萬人恭迎，媽祖神轎踏上為期九天八夜的遶境之旅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。