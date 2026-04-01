中市惠文國小足球運動表現佳 何欣純允助新建人工草皮足球場

台中市惠文國小足球隊成立14年，目前共有百多名球員，近3年在全國及各縣市賽事都有亮眼表現，但訓練場地卻不足。將參選台中市長的立法委員何欣純和身兼台中市體育總會足球委員會主任委員的市議員林祈烽今前往勘查，表示將共同爭取中央及地方經費，協助推動惠文國小新建人工草皮足球場，提供孩子更安全完善的運動空間。

惠文國小校長洪誌敬說，該校在基層足球培育有一定基礎，若能順利完成人工草皮足球場場地新建，不僅可提供學生更專業的訓練空間，也有助於支援各級學生足球聯賽、推動體育發展。

他說，惠文國小擬利用校內現有閒置草地，新建一座5人制人工草皮足球場，總面積約1200平方公尺，計畫總經費約912萬餘元，擬向運動部申請補助6成經費547萬元，其餘需地方政府配合款。除將鋪設人工草皮外，也將進行地坪整平夯實、重鋪級配及AC面層、增設排水設施、4.5公尺高圍網、截根牆及相關周邊鋪面改善，以提升整體場地平整度與安全性。

何欣純說，基層體育的發展一定全力支持，中央地方共同合作完善校園場地與設備，她亦將持續協助向中央爭取補助，盼讓惠文國小足球場盡速早日開工完成，完成之後將是南屯校園首座人工草皮足球場，提供孩子更安全、更優質的運動環境，也讓台中基層足球發展更向前一步。

她說，若未來足球場地除平日提供校內體育課及球隊訓練使用外，課後、假日及寒暑假也可開放提供社區民眾運動，以及各校足球隊友誼賽或移地訓練使用，進一步提升城市運動風氣及場地公共效益。