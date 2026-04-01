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美加東團行前公演免費索票 4月11日葫蘆墩文化中心演奏廳登場
由中華民國僑務委員會與臺中市政府合作的年度藝文盛事「2026年美國臺灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」美加東團行前公演，將於4月11日在臺中葫蘆墩文化中心演奏廳登場。由當代樂坊帶來跨界鉅作「絢麗臺灣」，展現跨越時空的視聽感官饗宴，可免費索票觀賞。
臺中市政府文化局指出，僑委會每年遴選頂尖團隊組成文化訪問團赴海外巡演，宣揚臺灣優質文化，平均吸引超過10萬人次觀賞，是全球僑界年度文化盛事。今年由融合跨域表演見長的「當代樂坊」擔任文化大使，參與「美國臺灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」系列活動，將臺灣多元文化推向國際舞台。「絢麗臺灣」突破傳統展演形式，融合舞蹈、音樂、戲劇、民謠、聲光投影與嗅覺設計，打造沉浸式文化體驗。
葫蘆墩文化中心表示，絢麗臺灣演出以肢體為筆、舞台為畫布，描繪閩南文化的細膩情感、客家精神的剛毅堅韌以及新世代創作的奔放能量，交織成一幅跨時空的文化風景。當代樂坊表示，希望透過演出呈現文化不再只是舞台上被觀看的風景，而是能透過感官觸摸、共享溫度的生命體驗；當燈光亮起，觀眾將在音符與呼吸之間，感受臺灣文化的節奏與溫度。這次演出提供民眾免費欣賞，索票可洽演出單位當代樂坊（03-9386060）。
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