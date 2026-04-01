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雨水不足彰化龍眼、荔枝開花率不佳 今年恐減產

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
八卦山脈的龍眼、荔枝今年春季因雨水不足開花率欠佳，社頭鄉長蕭浚二（右3）與彰化縣府農業處近日前往會勘災損情形。圖／蕭浚二提供
八卦山脈的龍眼、荔枝今年春季因雨水不足開花率欠佳，社頭鄉長蕭浚二（右3）與彰化縣府農業處近日前往會勘災損情形。圖／蕭浚二提供

彰化縣八卦山脈的龍眼、荔枝、芒果等果樹今年春季因雨水不足開花率欠佳，社頭鄉長蕭浚二表示，目前開花率僅3成多，近日已和彰化縣府農業處等單位會勘，也希望農政單位能儘速擬定提高災損相關補助幫助農民

蕭浚二說，最近因許多農民反映龍眼、荔枝、芒果受到氣候影響，今年久旱導致開花率欠佳，可能會影響收成，近日已與鄉代會主席陳慶福、農會總幹事蕭良珍、台中農改場李昱錡博士、縣政府農業處科長黃松欽前會果園會勘災損情形。

蕭浚二說，往年此時龍眼、荔枝、芒果往大多均已開花，但今年2月中旬到3月中下旬幾乎都沒有雨水，目前開花率僅3至4成，只能期待清明時節雨水快下來，否則今年收成將會更差，也希望農政單位能補助災損，照顧靠天吃飯的農民朋友。

社頭鄉、二水鄉等地是龍眼、芭樂產地，農民說，今年龍眼開花率不佳，甚至有果樹目前已直接冒新芽，顯示開花無望。相較下芭樂因有做產期調節，產期較長，主要產期也在每年中秋過後，受影響較小。

彰化縣府農業處表示，近日到社頭鄉會勘龍眼等果樹，整體災損應已達三成以上，不過還需視清明前後是否會降下春雨，才能稍解乾旱。而荔枝災情則有品種差異，糯米荔枝災損情形較嚴重，黑葉荔枝影響較輕。

農業處也提醒農民，若有災損應拍照留下記錄，並盡速通報各鄉鎮公所，再由公所彙整災損情形給縣府。

八卦山脈的龍眼、荔枝今年春季因雨水不足開花率欠佳，社頭鄉長蕭浚二與彰化縣府農業處近日前往會勘災損情形。圖／蕭浚二提供
八卦山脈的龍眼、荔枝今年春季因雨水不足開花率欠佳，社頭鄉長蕭浚二與彰化縣府農業處近日前往會勘災損情形。圖／蕭浚二提供

農民 災損 彰化縣

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