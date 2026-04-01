台中凌晨2狗衝出追人一個月報案8次 動保處未查獲有原因

台中有民眾報案也上臉書投訴，他多次凌晨經過神岡區社興公園附近，有二隻狗從公園衝出追他，他嚇得報案，凌晨無單位可處理，他一個月已報案8次；台中市動保處表示，二次獲報到場都未發現目標犬隻，訪查周邊居民及晨運民眾，研判該批犬隻多於深夜及清晨出沒，致捕捉成效有限；今天將到公園設誘捕籠。

投訴民眾說，他前天凌晨4點多經過神岡區社興公園，突然竄出二隻狗追他，他打電話到110，警察說這是台中市政府管的，他打電話給1999，對方問他是否可以確定是誰家的狗，如果是流浪狗要通知捕狗大隊，現在凌晨4點多不派遣捕狗大隊。民眾說，他一個月打了5次1999、一次派出所、二次110，社興公園的流浪狗明顯增加，他在臉書詢問「只有我被狗追嗎？」

記者今天上午到社興公園，未發現民眾投訴的狗，公園內有告示，提醒狗主人到此溜狗時需繫繩，該公園面積小，無隔籬，如果公園內有狗，可以快速往外衝。

台中市動保處表示，市民反映神岡區社興公園凌晨有浪犬群聚並追逐人車情事，動保處已於3月18日及30日接獲通報後派員前往巡查，均未發現目標犬隻。經訪查周邊居民及晨運民眾，研判該批犬隻多於深夜及清晨出沒，致捕捉成效有限。

考量犬隻夜間視力較人類靈敏且警覺性高，人力追捕易受地形、環境藏匿及執勤安全限制，為提升捕捉效率，動保處今天要到社興公園架設誘捕籠，採定點誘捕並每日巡視，優先移除追逐人車、影響公共安全之目標犬隻。

動保處表示，民眾如於非辦公時段發現犬隻追逐情形，可透過1999市民專線錄案，動保處將依犬隻出沒熱點及行為特性，優先處理追逐人車之目標犬隻；必要時將協請民眾指認或警方到場協助，以維護市民通行安全。

動保處提醒，民眾遇到遊蕩犬隻應遵守 「二要五不」原則，要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃，以降低犬隻攻擊或追逐風險。

台中民眾報案也投訴，神岡區社興公園凌晨有二隻狗會衝出追人，他已報案多次，記者今天到現場未發現狗 。記者游振昇／攝影