影／撒冥紙、拋茶葉爆發大衝突 民眾跳上桌抗議南投焚化爐環評會議

南投縣焚化爐環評會議上午在南投縣立婦幼館舉行，場面火爆，抗議民眾撒冥紙、拋灑茶葉，甚至有人跳上會議桌向委員抗議，重演3月16日衝突場景。警方以會議桌與人牆劃分民眾區與委員區，但仍難平息情緒。

抗議行動一開始採取柔性訴求，名間鄉民在會場內設置茶席，現場沖泡熱茶，茶香瀰漫空間，並邀請與會官員品嘗，象徵茶葉是命脈的產業特色，反對焚化爐進駐的立場。不少民眾手持茶葉，希望以溫和方式傳達地方心聲。

然而隨著發言進行，氣氛急轉直下。前立委陳椒華與環團代表輪番發表意見，言詞愈趨激烈，質疑警方進駐會場已影響發言自由。陳椒華當場向警方喊話，強調警察職責在於維護安全，「若是為了保護，就應該在外面」，並要求警方退出會議空間，甚至直言若要參與會議，「應脫下制服與民眾一起坐下來」，現場群眾隨即附和，高喊「警察退場」，聲浪一波高過一波。

面對壓力，警方一度決定撤出民眾區警力，試圖緩和對峙情緒，但抗議民眾並未因此退讓，反而進一步要求委員區警力也全面退出。雙方僵持不下之際，數名環團人士突然翻越原本作為區隔的會議桌，朝委員席逼近，試圖突破封鎖，現場瞬間陷入混亂。

警方以人牆強行阻擋，雙方在狹窄空間內推擠拉扯，叫喊聲此起彼落。混亂中，有人高舉茶葉與冥紙拋灑空中，茶葉四散、紙錢飄落，重演3月16日衝突場景，也讓原本緊繃的場面更加失控，現場一度出現驚呼聲。

為防止人員受傷，警方緊急架設攔網，並增派人力築起第二道人牆，試圖將雙方重新隔開。儘管如此，場內仍不時爆發口角與推擠，會議被迫數度中斷，在嘈雜聲與抗議口號中勉強進行。

南投縣焚化爐環評界定會議抗議民眾撒冥紙和茶葉抗議，現場一片狼藉。記者賴香珊／攝影