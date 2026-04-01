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影／南投焚化爐環評再起波瀾 環團自救會上百人抗議警力戒備

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投縣焚化爐興建案召開第二階段環評範疇界定會議，抗議民眾在婦幼館前抗議連續兩天開會。記者賴香珊／攝影
南投縣焚化爐興建案召開第二階段環評範疇界定會議，抗議民眾在婦幼館前抗議連續兩天開會。記者賴香珊／攝影

南投縣垃圾處理中心興建案今天在南投縣立婦幼館召開第二階段環評範疇界定會議，環團和名反焚化爐自救會動員數百人到場抗議。名間鄉長陳翰立痛批縣府程序倉促、漠視民意，現場警力大舉戒備，氣氛緊繃。

陳翰立表示，縣府連續兩天密集召開會議，「當作農民都沒工作嗎？」直指春茶採收正值忙碌時期，卻安排高強度開會，根本無視基層生計與參與權利。他質疑，縣府一邊主導環評程序，一邊又試圖推動設廠，「等於自己當球員又當裁判」，程序難以讓人信服。

針對先前會議爆發衝突，陳翰立也替抗議民眾抱屈。他說，上次有民眾因情緒激動撒茶葉，卻遭警方強勢壓制，「難道我們連表達情緒的空間都沒有」，強調地方只是希望被傾聽，並未刻意傷害任何人。他呼籲縣府應尊重在地聲音，而非以強硬手段處理不同意見。

陳翰立並批評，縣府在尚未取得土地管理機關同意、也未釐清環境與產業疑慮前，就急於推進環評，「這樣的作法就是在欺騙民眾」。他強調，名間鄉民多以茶產業為生，若焚化爐設置於此，恐衝擊地方生計，要求縣府重新檢討選址與政策方向。

陳翰立表示將與鄉親站在一起，「不論開幾天會議，我都會在這裡陪大家」，強調會持續守護地方權益，捍衛家鄉到底。

自救會也宣布，將持續向縣府施壓，要求撤回相關計畫。南投縣政府則重申，南投為全台唯一未設焚化爐縣市，垃圾處理壓力日益沉重，仍將持續推動設施規劃，並強調會與地方溝通，尋求解方。

南投縣焚化爐興建案召開第二階段環評範疇界定會議，抗議民眾在婦幼館前抗議連續兩天開會。記者賴香珊／攝影
南投縣焚化爐興建案召開第二階段環評範疇界定會議，抗議民眾在婦幼館前抗議連續兩天開會。記者賴香珊／攝影

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