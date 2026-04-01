快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假車流量大 東勢警規劃台中山城交通疏導和替代路線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
清明連假將到，台中市東勢警分局規劃交通疏導措施，提供替代路線供民眾參考。圖／警方提供
清明連假將到，台中市東勢警分局規劃交通疏導措施，提供替代路線供民眾參考。圖／警方提供

清明節連假將到，台中市警察局東勢分局4月3日至6日共4天執行清明期間交通疏導勤務，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、臺8線東關路段、東勢林場沿線（勢林街）、大雪山沿線（東坑路）、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，每天上午10時至12時、下午4時至晚上6時，加強交通疏導及違規取締。

東勢警分局指出，清明節期間預期會出現北往南返車潮，東勢地區因鄰近國道系統，許多民眾會選擇國道1號及豐勢路段做為行車路線。

東勢地區有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場遊樂區、客家文化園區等，也是民眾出遊踏青的好去處，也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地，東勢分局針對東勢大橋2端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，均規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況，並與警察廣播電台台中分台保持密切聯繫，提供民眾最新路況及交通訊息。

東勢警分局提醒，民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

東勢分局長蘇玉坪表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。

延伸閱讀

瑞芳區清明掃墓服務啟動 設站接駁強化便民措施

佛陀紀念館交通混亂違停多 高市府導入圓環、減速設施獲明顯改善

連假車潮 國5清明恐從早塞到晚

拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

相關新聞

整理包／2026大甲媽祖遶境來了！必看進香時間路線、加入方式、禁忌提醒

年度宗教盛事再度登場，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香即將啟程。今（2026）年將於國曆4月17日（農曆三月初一）晚上10點5分正式起駕出發，隨著鑼鼓齊鳴與萬人恭迎，媽祖神轎踏上為期九天八夜的遶境之旅。

汰換電巴進度不及 台中雙節公車擬屆齡續服役

台中市雙節公車今年五到十月因車齡屆滿，將陸續退場，將轉換為電動公車。不過，全國電動公車供應量能吃緊，議員憂心，恐無法順利在雙節公車屆齡前取代上線。中市府表示，正在研究相關法令，讓雙節公車可以在屆齡後繼續服役，保證絕對不會出現「斷炊」狀況。

南投警加薪了！繁重與刑事加成全調升 每月最高多領近6000元

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，南投縣政府配合行政院修正「警察人員警勤加給表」推動辦理，提高警察人員勤務繁重加給及刑事加給，前者最高每人每月增加3880元、後者每月增加1940元，且能溯自今年3月1日起生效。

早餐店一捆塑膠袋上漲100元 基層店家：通膨已滲入日常

中東局勢持續動盪，通膨壓力逐步向民生端擴散。國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學指出，物價上漲已全面滲透日常生活，建議台中市政府盡速推動「微型企業通膨支援專案」，協助基層商戶因應成本攀升壓力，穩定地方經濟。他近期走訪市場與基層攤商，明顯感受到通膨不再侷限於油價或大型原物料，而是擴散至各類民生用品。

彰化員林大峰巷步道打通十八觀音步道 一圈可走完

彰化縣員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天完工，打通十八觀音步道最後一哩路，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。

影／南投焚化爐環評再起波瀾 環團自救會上百人抗議警力戒備

南投縣垃圾處理中心興建案今天在南投縣立婦幼館召開第二階段環評範疇界定會議，環團和名反焚化爐自救會動員數百人到場抗議。名間鄉長陳翰立痛批縣府程序倉促、漠視民意，現場警力大舉戒備，氣氛緊繃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。