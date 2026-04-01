清明連假車流量大 東勢警規劃台中山城交通疏導和替代路線

清明節連假將到，台中市警察局東勢分局4月3日至6日共4天執行清明期間交通疏導勤務，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、臺8線東關路段、東勢林場沿線（勢林街）、大雪山沿線（東坑路）、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，每天上午10時至12時、下午4時至晚上6時，加強交通疏導及違規取締。

東勢警分局指出，清明節期間預期會出現北往南返車潮，東勢地區因鄰近國道系統，許多民眾會選擇國道1號及豐勢路段做為行車路線。

東勢地區有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場遊樂區、客家文化園區等，也是民眾出遊踏青的好去處，也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地，東勢分局針對東勢大橋2端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，均規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況，並與警察廣播電台台中分台保持密切聯繫，提供民眾最新路況及交通訊息。

東勢警分局提醒，民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

東勢分局長蘇玉坪表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。