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南投警加薪了！繁重與刑事加成全調升 每月最高多領近6000元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府提高警察人員勤務繁重及刑事加給，每月最高可多領5820元，溯自今年3月起生效。圖／南投縣警察局提供
南投縣政府提高警察人員勤務繁重及刑事加給，每月最高可多領5820元，溯自今年3月起生效。圖／南投縣警察局提供

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，南投縣政府配合行政院修正「警察人員警勤加給表」推動辦理，提高警察人員勤務繁重加給及刑事加給，前者最高每人每月增加3880元、後者每月增加1940元，且能溯自今年3月1日起生效。

縣府指出，此次勤務繁重、刑事加給調整依據行政院修正「警察人員警勤加給表」，針對勤務繁重程度發給不同級距加成，最高每人每月增加3880元；刑事人員因長期投入犯罪偵查及高風險勤務，每月增加1940元，每月最高可多領5820元。

與過去較為一致的支給方式不同，南投縣採取分級支給機制，依各單位勤（業）務負荷及勤務壓力區分四個等級，第一級繁重單位加成4成、第二級3.5成、第三級3成、第四級2.5成，並將視實際治安、交通及勤務狀況滾動檢討調整。

縣府表示，第一線員警長期肩負治安維護、交通疏導及各類高壓勤務，為此以具體調升加給回饋，分級支給機制設計著重讓資源更貼近第一線實務需求，合理反映不同單位的工作負荷，提升制度整體公平性，溯自2026年3月1日起生效。

南投縣長許淑華說，警察是地方治安最重要防線，勤務性質具高度風險與專業性，長時間處於高壓狀態，縣府應提供相對應制度支持，此次核定加成就是讓照顧不只是口頭肯定，而是實際感受得到的保障，未來將持續作為員警最堅強的後盾。

南投縣政府提高警察人員勤務繁重及刑事加給，每月最高可多領5820元，溯自今年3月起生效。圖／南投縣警察局提供
南投縣政府提高警察人員勤務繁重及刑事加給，每月最高可多領5820元，溯自今年3月起生效。圖／南投縣警察局提供

行政院 警察 南投

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