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汰換電巴進度不及 台中雙節公車擬屆齡續服役

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市雙節公車將在今年5到10月陸續屆齡退役。圖／台中市交通局提供
台中市雙節公車將在今年5到10月陸續屆齡退役。圖／台中市交通局提供

台中市雙節公車今年五到十月因車齡屆滿，將陸續退場，將轉換為電動公車。不過，全國電動公車供應量能吃緊，議員憂心，恐無法順利在雙節公車屆齡前取代上線。中市府表示，正在研究相關法令，讓雙節公車可以在屆齡後繼續服役，保證絕對不會出現「斷炊」狀況。

台中市目前共六十四輛柴油雙節公車，行駛路線包含三○○路等五路線公車，每日雙向共三一八班次。市府計畫，雙節公車服役年限已到，今年五月起陸續汰換，預估以一一九輛電動公車接班，未來也可能引進電動雙節公車。

國民黨議員張廖乃綸指出，雙節公車路線行經台灣大道，是非常熱門的路線，大多是學生、上班族尖峰時間搭乘，市民擔心雙節公車退場後，公車運量恐開天窗或搭不到車。

民進黨議員張家銨質疑，雙節公車單輛載客量一四一人，一般公車只有六十人，落差兩倍以上，台中原有六十四輛雙節公車，理應用一二八輛電動公車替代，市府只規畫一一九輛，從去年十月到現在，全市電動公車只多出六十輛，質疑難補齊雙節公車退役的缺口？

交通局長葉昭甫表示，一一九輛電動公車是和業者協調、獲交通部核定的數字，交通部先前核定六四○輛電動公車，由車廠全力打造中，其中就有部分要替代雙節公車；問題是全台電動車供應量能不足，交通部只核定五間車廠可以打造，各縣市都在排隊。

葉昭甫強調，電動公車還沒交車前的緩衝期，市府不會讓雙節公車退出營運；過去台中市是六都唯一訂有公車車齡相關條例的城市，車輛屆齡若沒有除役，業者會有罰則，目前從法律、行政等程序研議來調整。

交通局指出，全市公車數量約一二八○輛，截至今年二月底，已經上路的電動公車共三六五輛，加上交通部已經核定但尚未交貨的二七五輛，全部上路後電動公車的占比將突破五成，將持續爭取中央補助，加速汰換老舊車輛並完善充電設施，預計二○三○年市區公車全面電動化、二○五○年全市公車電動化。

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