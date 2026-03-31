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早餐店一捆塑膠袋上漲100元 基層店家：通膨已滲入日常

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
早餐店業者反映，一捆塑膠袋價格短期內上漲百元。議員參選人吳宗學建議中市府成立專案，解決民生問題。圖／吳宗學提供
早餐店業者反映，一捆塑膠袋價格短期內上漲百元。議員參選人吳宗學建議中市府成立專案，解決民生問題。圖／吳宗學提供

中東局勢持續動盪，通膨壓力逐步向民生端擴散。國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學指出，物價上漲已全面滲透日常生活，建議台中市政府盡速推動「微型企業通膨支援專案」，協助基層商戶因應成本攀升壓力，穩定地方經濟。他近期走訪市場與基層攤商，明顯感受到通膨不再侷限於油價或大型原物料，而是擴散至各類民生用品。

他指出，有早餐店業者反映，一捆塑膠袋價格短期內上漲百元；傳統市場攤商則開始減少免洗餐具使用，以降低成本壓力；甚至計畫出國的民眾，也因機票燃油附加費調升而負擔加重。「萬物齊漲」的現象，正逐步侵蝕基層民眾的可支配所得。

吳宗學分析，從塑膠袋、醫療包材到近期熱門的AI設備，其背後原料多與石化產業及中東能源供應鏈密切相關。當國際情勢波動傳導至終端商品，即使是微小漲幅，也可能對庶民生活造成實質壓力。他直言，若政府僅關注出口數據等宏觀指標，卻忽略民眾面對物價上漲的焦慮與不安，恐將削弱施政信任基礎。

他進一步指出，國家經濟韌性不應僅仰賴高科技產業，石化、運輸及基礎民生產業同樣關鍵。目前包括計程車與客運業者，多仍自行吸收油價成本，但長期而言調價壓力勢必浮現。對此，他呼籲中央政府應儘速研擬補助與穩價措施，並強化民生物資價格監測機制；同時建議公平交易委員會提高查價頻率，縮短調查週期，以抑制哄抬預期心理。

在地方因應方面，吳宗學建議台中市政府整合經濟發展局與數位發展資源，參考疫情期間「口罩地圖」經驗，建置「民生關鍵物資供應看板」，即時揭露各市場及批發據點的塑膠袋、免洗餐具等供貨資訊，提升透明度，降低民眾恐慌性搶購。

針對受衝擊最直接的基層業者，他進一步說明，「微型企業通膨支援專案」可包含低利貸款貼息及節能設備汰換補助，優先協助小吃攤、傳統加工業等微型商戶降低營運成本、維持正常營運。

吳宗學強調，政治的核心在於回應民生需求。面對通膨壓力，政府在推動產業升級的同時，更應兼顧基層生活穩定，透過中央與地方協力，確保民眾基本生活品質不因物價波動而受損。

國民黨 台中市 通膨

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