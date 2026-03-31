彰化員林大峰巷步道打通十八觀音步道 一圈可走完

彰化縣員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天完工，打通十八觀音步道最後一哩路，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。

今天舉行員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程完工祈福儀式，由曹忠猷、立委陳素月、員林市市長賴致富、員林市代會主席張國良、多位縣議員曹嘉豪、凃俊任、劉惠娟、張欣倩等人與會。

員林市大峰巷步道優化暨觀景平台第一期步道約1公里，經費1500萬元2024年完工啟用後，第二期則新闢約300公尺步道，經費2100萬元。

參山處處長曹忠猷表示，第二期工程成功串接十八觀音步道，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓步道可以「一圈走完」，當地生態環境豐富，藉由步道路網完整建構，非常適合登山健行及生態旅遊，大家到大峰巷步道親近大自然，可以感受彰化深度旅遊的全新魅力。

曹忠猷說，一、二期工程在立法委員陳素月催生及員林市公所的全力支持及地方仕紳無私且無償提供建設用地方得以順利完成，成為中央、地方及民間再次攜手合作的典範之一。

陳素月說，大峰巷環狀步道所建置的觀景台視野極佳，可遠眺員林市區，第二期新闢路段沿線都在樹林中，走起來非常涼爽舒適，整體路線串接後2.3公里適合各年齡層同遊。