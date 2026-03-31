快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化員林大峰巷步道打通十八觀音步道 一圈可走完

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天舉行完工典禮，打通十八觀音步道最後一哩路，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。記者林宛諭／攝影
員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天舉行完工典禮，打通十八觀音步道最後一哩路，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天完工，打通十八觀音步道最後一哩路，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。

今天舉行員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程完工祈福儀式，由曹忠猷、立委陳素月、員林市市長賴致富、員林市代會主席張國良、多位縣議員曹嘉豪、凃俊任、劉惠娟、張欣倩等人與會。

員林市大峰巷步道優化暨觀景平台第一期步道約1公里，經費1500萬元2024年完工啟用後，第二期則新闢約300公尺步道，經費2100萬元。

參山處處長曹忠猷表示，第二期工程成功串接十八觀音步道，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓步道可以「一圈走完」，當地生態環境豐富，藉由步道路網完整建構，非常適合登山健行及生態旅遊，大家到大峰巷步道親近大自然，可以感受彰化深度旅遊的全新魅力。

曹忠猷說，一、二期工程在立法委員陳素月催生及員林市公所的全力支持及地方仕紳無私且無償提供建設用地方得以順利完成，成為中央、地方及民間再次攜手合作的典範之一。

陳素月說，大峰巷環狀步道所建置的觀景台視野極佳，可遠眺員林市區，第二期新闢路段沿線都在樹林中，走起來非常涼爽舒適，整體路線串接後2.3公里適合各年齡層同遊。

員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天舉行完工典禮，打通十八觀音步道最後一哩路，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。記者林宛諭／攝影
員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天舉行完工典禮，打通十八觀音步道最後一哩路，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。記者林宛諭／攝影

彰化 彰化縣

延伸閱讀

彰化社頭護天宮自行車驛站動工 打造八卦山新亮點

相關新聞

羨慕！彰化花壇每人普發6千元現金 最快5月底發放

彰化縣花壇鄉民代表會今天無異議通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案， 將普發現全體4萬2千多位鄉民6千元現金，合計發放2億5800多萬元，估計5月底、6月初即可發放。

彰化員林大峰巷步道打通十八觀音步道 一圈可走完

彰化縣員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程第二期工程今天完工，打通十八觀音步道最後一哩路，形成全長約2.3公里的大迴圈步道，讓遊客能輕鬆親近八卦山脈的自然景觀。

「蕭貪」害全鎮！南投草屯大型家具免費清運喊卡 民眾抱怨不合理

不少清潔隊清運廢棄家具已採收費制，但南投草屯鎮先前開放3件以下免費，不料有民眾「蕭貪」刻意拆單，分成好幾天或委由鄰居登記等規避收費，逼得公所改變作法，取消免費清運；但民眾抱怨，丟張小沙發就1500元起跳，不太合理。

台中雙節公車汰換…電動車跟不上 市府保證「絕對不會斷炊」

台中市雙節公車今年5到10月因車齡屆滿，將陸續退場，換為電動公車，然而全國電動公車供應量能吃緊，恐無法順利在雙節公車屆齡前上線。市政府表示，正在研究相關法令，讓雙節公車可以在屆齡後繼續服役，保證絕對不會出現「斷炊」的狀況。

伯立歐家園啟用仍欠千萬工程款 彰化郵局做公益關懷弱勢

彰化縣首座終生庇護弱勢身障者的伯立歐家園已啟用，卻未付清工程款1500萬元，彰化郵局與財團法人台灣郵政協會舉辦關懷農特產行銷活動，今與大城蕃薯生產合作社聯手捐贈3萬元，為伯立歐家園帶來及時雨。

土方之亂建商哀號 台中宣布去年開工建照展延1年、今年展延2年

土方之亂台中市首當其衝，中市府宣布去年申請開工的建照展延1年、今年申請的建照展延2年，並透過短期異地暫置、中期公有地暫置，以及長期台中港土方暫置區，緩解政策對業者的影響。市長盧秀燕強調，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住新制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。