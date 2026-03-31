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彰化社頭護天宮自行車驛站動工 打造八卦山新亮點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
參山國家風景區管理處推動「社頭鄉護天宮自行車驛站公共服務工程」今天舉行開工祈福儀式。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推動「社頭鄉護天宮自行車驛站公共服務工程」今天舉行開工祈福儀式。圖／參山處提供

交通部觀光署參山國家風景區管理處推動「社頭鄉護天宮自行車驛站公共服務工程」今天舉行開工祈福儀式，未來可串聯八卦山步道與自行車休憩點，成為觀光新亮點。

護天宮因地勢較高，擁有遠眺彰化平原與高鐵行經的開闊視野，加上鄰近長青自行車道，沿線可連接清水岩、田中森林公園等八卦山風景區景點，長期以來是自行車族與親子遊客的重要停留點。但近年原有設施逐漸老舊、使用量超載，尤其遊客最需要的公廁也老舊需整修。

參山處曹處長忠猷表示，參山處以除了將對公廁全面翻修，並增設無障礙與親子友善設施，讓不同族群都能更便利使用設施，戶外空間也將導入複層植栽與在地植物，強化植栽層次讓四季皆有不同景致，總經費 1250萬元，打造全齡友善的八卦山觀光新亮點。

立委陳素月說，護天宮位處八卦山麓，是串連長青自行車道與清水岩遊憩區絕佳點位，加上護天宮可遠眺彰化平原與美麗夜景，希望透過此次工程改善可吸引更多遊客到訪，也能帶動地方觀光及經濟發展。　　　　

今天開工儀式還有社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉代會主席陳慶福、副主席翁家壕、彰化縣議員詹婉惠與蕭妤亘等人與會。

彰化縣

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