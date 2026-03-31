「蕭貪」害全鎮！南投草屯大型家具免費清運喊卡 民眾抱怨不合理

不少清潔隊清運廢棄家具已採收費制，但南投草屯鎮先前開放3件以下免費，不料有民眾「蕭貪」刻意拆單，分成好幾天或委由鄰居登記等規避收費，逼得公所改變作法，取消免費清運；但民眾抱怨，丟張小沙發就1500元起跳，不太合理。

一般民眾丟垃圾多仰賴清潔隊協助清運，廢棄大型家具也不例外，但因清運家具通常需出動專車或抓斗車，為免遭有心民眾妄用，南投縣政府2015年針對家具清運訂定收費標準，由各鄉鎮市公所自行決定收費機制，農曆年前多會免費收運。

不過，草屯鎮公所考量便民，也減輕鎮民經濟負擔，針對廢棄大型家具清運政策，開放3件內大型家具協助民眾免費清除；不料，公所美意近年卻遭部分民眾「蕭貪」濫用，逼得公所改變作法，日前發公文宣布不再免費協助大型家具清運。

公所指出，由於屢有民眾刻意將同批清理的大型家具或廢棄物，拆開分成好幾天通報，或以鄰居友人名義登記載運等來規避付費，長此以往，垃圾收運量龐大，且堆置囤積難以去化，經評估決定回歸使用者付費，19日起即取消免費清運。

草屯清潔隊表示，家具清運收費依據「南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法」訂定，出動8.5噸抓斗車每車次1500元，15.5噸抓斗車每車次3000元，小型物件總重量100公斤以下，且每件長寬高乘積在0.22立方米內則為750元。

但有民眾抱怨，隨水都有徵收清潔費，不少地方清潔隊仍協助免費清運家具，如今草屯卻是丟張小沙發就要1500元起跳，不太合理。南投縣環保局則表示，清運大型廢棄物與一般家戶垃圾不太一樣，因此才訂定辦法由各公所自行評估收費。