台中雙節公車汰換…電動車跟不上 市府保證「絕對不會斷炊」

台中市雙節公車今年5到10月因車齡屆滿，將陸續退場，換為電動公車，然而全國電動公車供應量能吃緊，恐無法順利在雙節公車屆齡前上線。市政府表示，正在研究相關法令，讓雙節公車可以在屆齡後繼續服役，保證絕對不會出現「斷炊」的狀況。

台中市目前共64輛柴油雙節公車，行駛路線包含300、309、310、310區1、310區2等，每日雙向共318班次。市府計畫，由於雙節公車服役年限已到，將在今年5到10月陸續汰換，預估以119輛電動公車接班，更加環保、安靜，未來也可能引進電動雙節公車。

國民黨議員張廖乃綸指出，雙節公車中的309、310等路線行經台灣大道，是非常熱門的路線，大多是學生、上班族上下學班的尖峰時間搭乘，市民都很擔心未來雙節公車退場，相關路線是否會出現空窗乃至搭不到車的窘境。

民進黨議員張家銨質疑，雙節公車單輛載客量141人，一般公車只有60人，落差兩倍以上，台中原有64輛雙節公車，理應用128輛電動公車替代，市府卻只規畫119輛電動公車，而且從去年10月到現在，全市電動公車只多出60輛，今年真的能補齊雙節公車退役的缺口？

交通局長葉昭甫表示，119輛電動公車是和業者協調、並獲得交通部核定的數字，交通部先前核定640輛電動公車，正在由車廠全力打造中，其中就有部分要替代雙節公車；目前的問題是，全台電動車供應量能不足，交通部只核定5間車廠可以打造，各縣市都在排隊。

葉昭甫強調，電動公車還沒交車前的緩衝期，市府不會讓雙節公車退出，造成「斷炊」的狀況；過去台中市是六都唯一訂有公車車齡相關自治條例的城市，車輛屆齡若沒有除役，業者會有罰則，市府目前正在從法律、行政等相關程序中研商，看要如何協助業者。

交通局指出，全市公車輛約1280輛，截至今年2月底，已經上路的電動公車共365輛，加上交通部已經核定但尚未交貨的275輛，全部上路後電動公車的占比將突破五成；市府會持續爭取中央補助，加速汰換老舊車輛並完善充電設施，預計2030年市區公車全面電動化、2050年全市公車電動化。