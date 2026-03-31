羨慕！彰化花壇每人普發6千元現金 最快5月底發放

彰化縣花壇鄉民代表會今天無異議通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案， 將普發現全體4萬2千多位鄉民6千元現金，合計發放2億5800多萬元，估計5月底、6月初即可發放。

花壇鄉代會主席沈文盛說，今天出席代表會的10席代表，一致通過此一條例，為盡快發放，鄉公所預定明天向鄉代會提出所需經費的墊付案，鄉代會通過後，即可進行發放程序，如果進度順利，估計5月底、6月初即可發放。這筆2億5800多萬元振興經濟金發放後，估計鄉庫還有1億8千萬到2億元，不致影響花壇財政。

普發全體鄉民6千元振興經濟金，是由鄉代會通過向鄉公所提出建議，鄉公所即依地方制度法，訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案做為法源依據，今天提交鄉代會審議。

提案理由是因應國際經濟情勢持續變動，包括全球貿易環境調整、美國關稅政策變化，以及中東地區衝突局勢升溫影響國際原油供需與價格波動，進而帶動能源成本與物價上漲，整體經濟環境面臨諸多不確定因素，因此訂定此一自治條例，凡今年 3 月 1 日前設籍的花壇鄉居民，普發給振興經濟紓困金每人6000 元，以減輕鄉民生活負擔、促進地方消費及活絡基層經濟，

由於鄉代會主席沈文盛將參選下屆鄉長，鄉代會臨時會通過臨時動議提案發給全體鄉民振興經濟禮金，未免被聯想與選舉有關。沈文盛強調，此案是由全體鄉代通過的建議案，並獲鄉公所支持，也符合鄉民期待。若是與選舉有關，他還巴不得留下這2億5千多萬元經費，供地方建設使用。

他說，花壇鄉的財源主要是鄉公所節省人事費，加上花壇鄉房地產景氣熱絡所帶來的房屋稅，以及納骨塔等公共造產、遺產稅收入等，在發放振興經濟金後，估計鄉庫還有1億8千萬到2億元，不致影響花壇財政。

鄉民代表翁啟祐表示，他之前就提案普發振興經濟金，還稅於民，很高興獲鄉代會及鄉公支持，由於符合法定程序，且鄉庫還有1.8億元不影響財政下，他樂觀其成。