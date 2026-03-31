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伯立歐家園啟用仍欠千萬工程款 彰化郵局做公益關懷弱勢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化郵局局長郭白慧到彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，理事長陳忠盛（右）感謝彰化郵局送愛到偏鄉社福團體，大城蕃薯生產合作社理事長陳啟峰共襄盛舉，用行動做公益。記者簡慧珍／攝影
彰化郵局局長郭白慧到彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，理事長陳忠盛（右）感謝彰化郵局送愛到偏鄉社福團體，大城蕃薯生產合作社理事長陳啟峰共襄盛舉，用行動做公益。記者簡慧珍／攝影

彰化縣首座終生庇護弱勢身障者的伯立歐家園已啟用，卻未付清工程款1500萬元，彰化郵局與財團法人台灣郵政協會舉辦關懷農特產行銷活動，今與大城蕃薯生產合作社聯手捐贈3萬元，為伯立歐家園帶來及時雨。

彰化郵局局長郭白慧帶領多名員工，今到社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會庇護工場捐贈108包白米，保證責任彰化縣大城蕃薯生產合作社理事長陳啟峰出席，感謝郵局推廣大城地瓜，捐出去年在i郵購平台售出2759箱大城栗香地瓜，每箱捐款10元所累積的2萬7590元，也當場追加2410元，以整數3萬元捐給喜樂小兒麻痺關懷協會。

郭白慧說，中華郵政致力善盡企業社會責任，透過i郵購平台為在地農特產品搭建通路，一方面幫農民增加收益，另一方面將利轉化為公益資源，去年大城鄉栗香地瓜在i郵購平台售出2759箱，今年4月13日再度開賣，邀請民眾一起用行動支持在地小農與社會公益，讓每一分消費更有意義。

陳啟峰表示，喜樂小兒麻痺關懷協會興建伯立歐家園，作為弱勢身障者的永遠庇護所，迄今經費還不夠，大城蕃薯生產合作社長期與彰化郵局合作，希望涓滴成流，填補伯立歐家園建設經費。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，伯立歐家園第一期工程完工，在今年春節前啟用，但還有1500萬元工程款未付清，協會將繼續募款償還，今獲彰化郵局、大城蕃薯生產合作社捐贈，對伯立歐家園、庇護工場不無小補。

捐贈活動的同時，郭白慧向陳啟峰請教如何做好吃的地瓜料理。陳啟峰說，合作社銷售的地瓜有產銷履歷、農藥零檢出，洗淨蒸熟就很好吃，地瓜表皮營養豐富。最好連皮一起食用。

中華郵政 地瓜 生產合作社

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