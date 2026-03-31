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土方之亂建商哀號 台中宣布去年開工建照展延1年、今年展延2年

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中身受土方之亂影響，市府表示，准許去年開工的建照展延1年、今年開工建照自動展延2年，此外推動短、中、長期方案緩解。圖／台中市政府提供
台中身受土方之亂影響，市府表示，准許去年開工的建照展延1年、今年開工建照自動展延2年，此外推動短、中、長期方案緩解。圖／台中市政府提供

土方之亂台中市首當其衝，中市府宣布去年申請開工的建照展延1年、今年申請的建照展延2年，並透過短期異地暫置、中期公有地暫置，以及長期台中港土方暫置區，緩解政策對業者的影響。市長盧秀燕強調，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住新制。

台中市去年的營建剩餘土石方為658萬方，占全國17.9%，中央今年元月宣布土石方管制新制上路後，中市由於沒有最終處理場，受影響最深。多名議員關心土石方問題，劉士州、陳文政、林祈烽等人指出，許多營造業者因為無處可倒土方，被迫停工，市府可有解決之道？

都市發展局長李正偉表示，分三階段處理處理土方問題，第一階段短期採取異地暫置，第二階段中期正盤點全市公有土地窪地，後續會研訂相關計畫，長期則配合中央規畫，在台中港開闢南、北填方區，南填方區預計今年9月底開始收土。

李正偉指出，第一階段異地暫置已於2月6日公告實施，第二階段盤點公有土地目前找到10多處適合暫置或回填土石方的公有地，除了持續盤點，也在準備相關工程前置作業，預計4月發包，從業者的反映來看，應可支持到9月台中港南填方區啟用。

李正偉說，由於許多營造商表示無處可倒土石方被迫停工，市府已經准予展延建照，2025年申請開工的建案，可展延建照1年，若加上去年8月受到關稅與原物料影響開放的展延2年，最長可展延3年；今年申請開工的建案，則自動展延2年。

台中市長盧秀燕強調，中央推行土石方新制造成天下大亂，雖然短期可以透調度減緩，已造成民怨高漲，和過去中央強推國土計畫如出一轍；政策方向是對的，用意良善，但執行能力很重要，有好的想法卻沒有執政能力，就會造成如今的局面，建議中央暫時停止實施新制，若做好萬全準備，地方一定支持。

議員陳廷秀提到，中央打算在台中港開闢土石方暫置與回填區，將造成空氣汙染、生態衝擊與交通打結等問題，國家每次有重大建設就要犧牲海線居民的權益，要求市府做好配套措施。李正偉回應，市府已要求台中港土石方必須有專用道，並且請中央評估是否做環評或環差、會不會造成白海豚的生態危機。

台中市長盧秀燕表示，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住土方新制。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住土方新制。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 林祈烽 台中市

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