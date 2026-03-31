交成績單！砸42.6億改建台中崇德殯儀館 盧秀燕曝：任內最辛苦建設

台中市長盧秀燕任期進入尾聲，她今天在市政會議回顧施政歷程，揭露任內「花了最大心思、最辛苦」的建設，斥資42.6億元將57年的崇德殯儀館原地改建。盧秀燕強調，就像文山焚化爐一樣，很多市長都想要改善，但礙於當地民情，還有民意代表意見分歧，吵吵嚷嚷數十年，市府團隊歷經6年耐心溝通下，終於取得地方共識現地改善。

盧秀燕說明，她上任後，殯葬設施不足相當窘迫，興建殯葬設施是她任內重要施政，台中市府2020年以來，投入殯葬建設經費六都最高。她今年底謝任，隨著太平、東勢與北屯等3處生命紀念館陸續完工啟用，新的設施莊嚴明亮，並導入智慧管理，將可提供逾12萬個納骨櫃位，加上既有的，推估可滿足市民逾20年的需求。

盧秀燕說明，其中，崇德殯儀館是台中最大的殯葬設施，但相當老舊，為何今年才要改建？因為花很長時間溝通、化解紛分歧，因為在地對於遷建、現地改建有非常大爭議，這就像文山焚化爐一樣，到底要現地整修（舊爐維修），還是要汰舊換新，那麼多任市長都很想做，但沒辦法做，文山焚化爐，吵了一屆，這一屆才有辦法動工。

盧秀燕指出，崇德殯儀館現地改建不易，現地狹窄，又要維持現有殯葬，採「一次興建、分階段辦理」模式，利用後方停車場蓋新殯葬大樓，樓高6層、地下4層，搭配鄰近中殯立體停車場BOT案立體停車場預計今年10月試營運解決停車問題，待新大樓完工後，再拆除舊有的禮廳，並綠美化，華麗轉身為莊嚴、明亮，全新設施的生命紀念館，這也是她任內花了最大心思、最辛苦做的建設，大家放心，在改建過程中，殯葬服務不會中斷。