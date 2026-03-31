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彰化大城鄉發包新納骨塔新建工程 自救會上門抗議反對到底

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉頂庄反二塔自救會到鄉公所前抗議欺負小村。圖／自救會提供
彰化縣大城鄉頂庄反二塔自救會到鄉公所前抗議欺負小村。圖／自救會提供

彰化縣大城鄉公所今發包位在頂庄村的第二納骨塔，頂庄反二塔自救會約30名村民今到鄉公所抗議並舉行鄉長送別會，要求停止推動興建計畫；鄉公所表示，自救會提起行政訴願都被駁回，代表著鄉公所興建納骨塔並無不當之處。

頂庄反二塔自救會長許國成說，大城鄉現有兩座納骨塔，分別在第三、六公墓，鄉公所以塔位飽和為由，編列預算在頂庄村內的第六公墓加蓋納骨塔，自救會不是反對興建納骨塔，而是頂庄村已有一座納骨塔，為什麼還要增蓋一座？公部門稱頂庄偏遠，頂庄國小被廢校，規畫興建納骨塔時卻稱交通便利，說辭前後不一致，毫無公平正義可言。

許國成又說，頂庄村民前年4月立自救會，多次抗議鄉公所在人口最少的村落增建納骨塔，分明是欺負小村，自救會循法律途徑提告一年多，但政府單位始終敷衍、濫用公權力、自說自話、無視頂庄村民請求，仍在今日辦理招標作業，等於官逼民反，無論招標結果為何，自救會將抗爭到底，絕不妥協。

許國成並指出，大城鄉民代表會曾到頂庄村信仰中心全安宮請示五年千歲，神明聖示「二塔興建-不用｣，村內不需蓋第二座納骨塔，鄉長的作為「違背天意，強迫民意，傷天害理，人神共憤｣，

村民簡佳萍表示，鄉公所動支兩千多萬元把第二公墓改建公園遊戲場，頂庄村只能承接不好的，頂庄選票不多但也是有人權，村民的財產也是財產，拒絕淪為鄉公所建設提款機。

鄉長陳玉照說，大城鄉納骨塔僅剩兩百多個櫃位，迫切需要興建新塔，鄉公所自籌1億3千萬元新建第六公墓第二納骨塔，被鄉代會刪除約兩千萬元櫃位工程款，只能建造主體工程，如果今順利發包，至少兩年才能建好，自救會提起訴願已被最高行政法院被駁回，代表著鄉公所規畫興建納骨塔並無違失。

自救會 納骨塔 公墓

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