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鴿子樹兩岸交流象徵 碧綠溪春末賞花焦點

中央社／ 台北31日電
林試所介紹，珙桐原產於中國西南高山地區，因白色苞片形似成群白鴿展翅，又被稱為鴿子樹，是兩岸交流的樹種，已成為碧綠溪春末賞花焦點。（林業試驗所提供）中央社
林試所介紹，珙桐原產於中國西南高山地區，因白色苞片形似成群白鴿展翅，又被稱為鴿子樹，是兩岸交流的樹種，已成為碧綠溪春末賞花焦點。（林業試驗所提供）中央社

春天是賞好時節，農業部林業驗所推薦位於南投縣的碧綠溪流域，賞花行程從2月到初夏，其中5月開花的珙桐被喻為鴿子樹，是兩岸交流的樹種，已成為碧綠溪春末賞花焦點。

林試所今天發布新聞稿，碧綠溪賞花最大的魅力，在於不只一波，而是一整季，從2月的阿里山櫻花與山櫻花率先綻放，3、4月高山小白櫻（又名布氏稠李）與狹葉莢蒾接力登場，春末最受矚目的焦點，則是5月開花、花形宛如白鴿飛舞的珙桐，賞花行程一路延續到初夏。

林試所說，早春粉紅色山櫻花點綴碧綠溪谷與林緣，為山林披上柔和色彩；3月潔白素雅的高山小白櫻在林間綻放，適合喜愛清幽景致的遊客；4月灌木層的狹葉莢蒾悄然開花，讓細心觀察的民眾發現森林中的小驚喜。不同月份造訪，都能看到不一樣的碧綠溪，最令人期待的，是5月登場的珙桐。

林試所介紹，珙桐原產於中國西南高山地區，因白色苞片形似成群白鴿展翅，又被稱為鴿子樹，在世界各地都是極具代表性的觀賞樹種。

林試所副所長吳孟玲告訴中央社記者，2008年兩岸動物與植物保育交流時，林試所將中國贈送的珙桐先在福山植物園區栽培觀察，但緯度不夠高，較不理想，之後移到中高海拔的碧綠溪流域，生長良好，在林試所碧綠溪試驗站可見到珙桐開花，成為賞花亮點。

林試所說，從櫻花盛開到珙桐登場，碧綠溪正展開橫跨整個春季的花之饗宴，而碧綠溪的花期變化正好反映中高海拔森林的氣候條件與生態節奏，不同樹種依據溫度、日照與立地條件依序開花，形成自然的「花季接力」。

阿里山 兩岸交流 農業部

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