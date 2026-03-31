彰化社頭織襪業贊助捐血送烏魚子 一早大排長龍

彰化縣樂活獅子會今天在樂活襪之鄉博物館舉辦捐血活動，樂活襪之鄉業者大手筆「捐血送烏魚子」，一早就吸引民眾排隊來捐血，捐血活動將到下午4點，限量200片烏魚子送完為止，贈品還包括住宿抵用券，生活用品等。

樂活襪之鄉博物館經理江姵槿說，因知道每年春節過後經常血荒，樂活結合獅子會等各界力量辦捐血活動已10幾年，以往捐血車比較常在社頭公所前，今年則把捐血車首度拉到樂活襪之鄉博物館，也號召好瀚農場、東興蜂場、彰化縣旅遊產業協會等業者一起參與捐血活動。

江珮斳說，去年樂活獅子會創辦人、樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑加碼送烏魚子，回響熱烈，為了號召更多人來捐血，今年繼續加碼送烏魚子。

今天一早7點多就有民眾來排隊要捐血，社頭鄉長蕭浚二等人也到場關心，號召大家踴躍捐血，捐血活動從上午9時30分到下午4點，捐血250cc就送一片烏魚子，捐血500cc就送2片，限量200片，其他贊助贈品還有護膝、麵條、洗衣精、住宿抵用卷等。

彰化縣樂活獅子會今天在樂活襪之鄉博物館舉辦捐血活動，一早就吸引民眾踴躍捐血。圖／樂活獅子會提供