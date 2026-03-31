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油價漲水庫渴 大甲李綜合醫院用遊戲籲民眾珍惜資源

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院舉辦永續活動，大甲衛生所主任王柏盛簽屬永續承諾書。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院舉辦永續活動，大甲衛生所主任王柏盛簽屬永續承諾書。圖／大甲李綜合醫院提供

中東戰爭國際油價上漲，國內塑膠用品漲價，還有知名藥廠表示未來報價將機動調整，藥價可能會漲價。面對一連串的能源短缺，大甲李綜合醫院日前舉辦「醫起健康、永續生活」活動，走入社區透過互動遊戲，宣導節能減碳、愛惜資源，呼籲民眾不要瘋搶、囤積相關生活用品。

大甲李綜合醫院本月28日在台中大甲體育場舉辦「醫起健康、永續生活」活動，設計5個闖關活動，包括愛護森林、珍惜水資源、分類廢棄物、清除海洋垃圾、認識聯合國17項永續發展目標SDGs等關卡，也設置電子簽名看板，呼籲民眾從生活中做起，落實愛惜水、電等各種資源，邀請在地商家擺攤販售在地美食。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院執行健康台灣深耕計畫，落實善盡社會責任，在社區內舉辦永續活動，剛好遇到中東戰爭、全球石油短缺危機。在台灣油價不斷上漲、民眾搶買塑膠袋，中南部水庫水位也逐漸下降，藉由活動更讓民眾了解資源有限，一定要更加愛惜生活資源。

隋善中說，國內有藥廠受到戰爭影響，面臨原物料上漲、塑膠等包材供應吃緊，已經發出通知不排除未來報價將機動調整，他提醒民眾，千萬不要因藥價恐上漲而囤積藥品，一定要遵照醫囑服藥。

活動吸引逾500人參加，台中市議員楊啟邦、施志昌、李文傑到場，大甲衛生所也設攤，宣導代謝症候群、防治網路成癮，教導民眾聰明攝取6大類的食物。張姓男子說，現在台灣水庫缺水、又遇到油價上漲，帶著小孩參加活動，從遊戲中教育他們珍惜資源。

大甲李綜合醫院舉辦永續活動，呼籲民眾珍惜資源。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院舉辦永續活動，呼籲民眾珍惜資源。圖／大甲李綜合醫院提供

國際油價 海洋垃圾

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