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中市水湳轉運中心 將二次招商

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市政府斥資逾四十六億元興建水湳轉運中心，二月竣工，首度招商卻意外流標，引發市議會藍綠議員質疑營運前景與政策規畫。近日將重啟招商，市長盧秀燕承諾，將在任內完成招商「今年應該沒問題。」

水湳轉運中心為盧秀燕上任後推動的四大轉運中心之一，總經費達四十六億一五四四萬元，規畫設置國道客運月台四十二席、市區公車月台十二席，並提供汽車六百一十四席、機車一千二百五十三席及自行車六百零四席停車空間，定位為整合多元運具的交通樞紐。

市議會昨進行專案報告指出，該中心已完工，市府去年十一月三日首度公告招商，最終宣告流標。交通局表示，已在檢討招商條件，近日重新啟動招商作業。

民進黨議員林祈烽、陳俞融質疑，市府以「市場環境變化」解釋流標原因，卻未具體說明招商問題與修正方向；在設施尚未營運下，後續維運成本仍由市民負擔。國民黨議員陳政顯直言，轉運中心既已完工卻招商不順「是否最終將由市府自行經營？」

對此，盧秀燕回應，過去豐原轉運中心初期招商同樣不順，業者多持觀望態度，但後續已成功招商，她對水湳案仍具信心。交通局長葉昭甫說明，業者反映目前水湳周邊商業機能尚未成熟，加上ＯＴ（營運移轉）年限僅廿年，影響投資意願。市府將研議延長營運年限並增加誘因，以提升招商可行性，加速第二次招商。

議員吳佩芸指出，在國道客運運量持續下滑的趨勢下，市府仍規畫多座轉運中心，恐面臨設施閒置風險。此次招商流標已是警訊，顯示市場對營運前景存有疑慮，市府應重新檢視轉運中心定位與經營模式，而非僅以樂觀評估回應。盧秀燕強調，市府已縮減原規畫規模，現階段國道客運量需求仍具支撐力，「不必過度擔心淪為蚊子館。」

民進黨議員陳淑華建議，應加速興建連接水湳轉運中心與台中國際會展中心的空橋，以串聯人流並提升轉運與停車效益。建設局表示，空橋工程已完成發包，目前進行細部設計，預計今年下半年動工。

國道客運 盧秀燕 林祈烽 水湳轉運中心

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