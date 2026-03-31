地方發錢 學者：現金最有感 穩健財政是關鍵

面對公庫盈餘，地方是否普發現金，牽動的不只是福利政策，更反映治理思維差異。學者指出，基礎建設固然必要，但透過發放現金吸引人口移入，也可視為一種活絡地方的投資策略，前提則須財政體質健全、具備可持續性。

部分將卸任的鄉鎮市長，傾向在任期尾聲擴大建設或加碼福利，認為與其將財源留給下一任，不如在任內做出「看得見」的成果；在財政許可、程序合法的前提下，反對聲音通常有限。

以花壇鄉為例，將發放每人六千元振興金，劉姓鄉民表示，一家四口可領兩萬四千元，相較未必用得到的地方建設，「現金最有感」支持鄉庫盈餘回饋鄉親。

另，伸港鄉長年獲台電促協金挹注，每人每年可分到一千元。有居民認為，這筆補助是「用健康換來的回饋」，理應實際用在鄉民身上，更須審慎規畫使用，避免為求短期滿意度，過度加碼或超支，沒有意義。

不過，也有尋求連任的鄉鎮長坦言，發現金帶來的政策紅利往往短暫、容易被民眾淡忘，因此未必願意跟進；但當鄰近鄉鎮紛紛發現金或加碼補助時，難免感受到壓力，擔心影響選民觀感。

大葉大學商業經營國際碩士學位學程主任童惠玲指出，即便是校園學生會交接，都可能出現「將帳上餘額用盡」的現象，更何況是擁有大規模資源的地方首長；但從長期來看，真正能吸引人口移入的關鍵，仍在於財源穩定與整體發展條件。

她認為，公部門盈餘投入基礎建設是必要且具長期效益的選擇，至於發放現金，雖可能讓人有感，甚至讓人「思念」，但前提仍須建立在穩健財政之上。