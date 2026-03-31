聽新聞
0:00 / 0:00

財政紅利 鄉鎮市公所吸金、分紅學問多

聯合報／ 記者劉明岩林敬家林宛諭賴香珊／連線報導
彰化縣花壇鄉擬發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放約2億5千萬元。圖／聯合報系資料照片
彰化縣花壇鄉擬發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放約2億5千萬元。圖／聯合報系資料照片

彰化縣花壇鄉擬普發每人六千元現金，對象是全體鄉民約四萬兩千人，總額達二點五億元，引發地方關注，也讓其他鄉鎮市民直呼羨慕。相較之下，擁有十七億元盈餘的彰化市，以及存款十億元的伸港鄉，則未跟進大規模發放現金。

南投集集鎮則因人口跌破萬人，採取現金誘因與長住計畫並行策略。除推出長住發放五千元方案外，也規畫普發每人六百元，兩案合計支出近八百萬元，財源主要來自車站周邊土地收益及清淤收入。

花壇鄉普發六千是依鄉代會建議，擬定美伊戰下振興經濟金自治條例草案，針對今年三月一日前設籍居民發放六千元，期望刺激消費、活絡地方經濟。該案預計今天審查，若順利通過，將一次發出二點五億元現金。

花壇鄉並非財政資優生，仰賴納骨塔、公墓基金、遺產稅及節流措施。去年自籌二點四億元興建藝文館後，鄉庫仍有約四點三億元盈餘。鄉代翁啟祐指出，即使普發現金後，仍可維持約一點八億元餘額，對重大建設與緊急支出影響有限。

彰化市連廿七年發放七十歲以上長者春節敬老禮金，每年支出逾一點七億元，市庫仍累積十七億元盈餘。市公所未規畫普發現金，將投入逾兩億元興建具長照功能的社區聯合活動中心，另提高生育補助，將財政導向長期人口與社福政策。

大村鄉過去因徵得正新輪胎創辦人羅結夫婦高額遺產稅十八億，一度財政充裕，曾普發現金並推動公共建設。但隨盈餘下滑至約三億餘元，現任鄉長上任後已停止普發，改強調量入為出，優先投入基礎建設與長照體系，確保財政永續。

伸港鄉鄰近台中火力發電廠，與線西鄉與和美鎮每年可獲發電促協金挹注。以伸港為例，去年約得四千七百萬元，今年略減至四千四百萬元。鄉長黃永欽說，目前仍傾向維持每人一千元的生活扶助金，讓普發制度長期穩定運作。

生育補助 財政 彰化

延伸閱讀

彰化花壇鄉擬發6千元紓困金 鄉代會：無政治考量

預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

軍購付款高峰未來三年5,700億元 預算分離編列避免排擠民生

財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

相關新聞

地方發錢 學者：現金最有感 穩健財政是關鍵

面對公庫盈餘，地方是否普發現金，牽動的不只是福利政策，更反映治理思維差異。學者指出，基礎建設固然必要，但透過發放現金吸引人口移入，也可視為一種活絡地方的投資策略，前提則須財政體質健全、具備可持續性。

財政紅利 鄉鎮市公所吸金、分紅學問多

彰化縣花壇鄉擬普發每人六千元現金，對象是全體鄉民約四萬兩千人，總額達二點五億元，引發地方關注，也讓其他鄉鎮市民直呼羨慕。相較之下，擁有十七億元盈餘的彰化市，以及存款十億元的伸港鄉，則未跟進大規模發放現金。

中市水湳轉運中心 將二次招商

台中市政府斥資逾四十六億元興建水湳轉運中心，二月竣工，首度招商卻意外流標，引發市議會藍綠議員質疑營運前景與政策規畫。近日將重啟招商，市長盧秀燕承諾，將在任內完成招商「今年應該沒問題。」

南投「七股神木」 擺脫絞殺危機

南投草屯坪頂千年樟樹「七股神木」，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹，但早年修整不當部分組織腐朽，前年更被雀榕寄生纏繞，遭遇絞殺危機。林保署南投分署邀集樹醫及居民組隊搶救，歷經年餘時間移除雀榕並清創腐壞組織，同步進行老樹周邊基地改善，完成優化土壤通透性與生長空間。樹醫詹鳳春說，七股神木現已擺脫雀榕纏繞與病腐危機；林保署南投分署則表示，後續將引進企業認養，與地方協力持續守護老樹。

彰化花壇鄉擬發6千元紓困金 鄉代會：無政治考量

彰化花壇鄉公所日前同意鄉代會提議，擬發放振興經濟紓困金新台幣6000元予4萬2000名鄉民；鄉代會主席沈文盛表示，最近將...

中市這國中獲贈1800顆羽球 運彩公會理事長：比賽奪冠加贈獎金

台中市萬和國中日前獲得全國羽球團體錦標賽國中男子組金牌，但球隊訓練卻面臨「球荒」。立法院副院長江啟臣和立委委員廖偉翔為此連繫運彩公會理事長何昱奇緊急馳援，今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆，何昱奇還特別加碼，接下來該校男女隊若在太陽盃全國羽球錦標賽中得冠，他還會分別贈送各6萬元加菜金以資鼓勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。