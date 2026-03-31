財政紅利 鄉鎮市公所吸金、分紅學問多

彰化縣花壇鄉擬普發每人六千元現金，對象是全體鄉民約四萬兩千人，總額達二點五億元，引發地方關注，也讓其他鄉鎮市民直呼羨慕。相較之下，擁有十七億元盈餘的彰化市，以及存款十億元的伸港鄉，則未跟進大規模發放現金。

南投集集鎮則因人口跌破萬人，採取現金誘因與長住計畫並行策略。除推出長住發放五千元方案外，也規畫普發每人六百元，兩案合計支出近八百萬元，財源主要來自車站周邊土地收益及清淤收入。

花壇鄉普發六千是依鄉代會建議，擬定美伊戰下振興經濟金自治條例草案，針對今年三月一日前設籍居民發放六千元，期望刺激消費、活絡地方經濟。該案預計今天審查，若順利通過，將一次發出二點五億元現金。

花壇鄉並非財政資優生，仰賴納骨塔、公墓基金、遺產稅及節流措施。去年自籌二點四億元興建藝文館後，鄉庫仍有約四點三億元盈餘。鄉代翁啟祐指出，即使普發現金後，仍可維持約一點八億元餘額，對重大建設與緊急支出影響有限。

彰化市連廿七年發放七十歲以上長者春節敬老禮金，每年支出逾一點七億元，市庫仍累積十七億元盈餘。市公所未規畫普發現金，將投入逾兩億元興建具長照功能的社區聯合活動中心，另提高生育補助，將財政導向長期人口與社福政策。

大村鄉過去因徵得正新輪胎創辦人羅結夫婦高額遺產稅十八億，一度財政充裕，曾普發現金並推動公共建設。但隨盈餘下滑至約三億餘元，現任鄉長上任後已停止普發，改強調量入為出，優先投入基礎建設與長照體系，確保財政永續。

伸港鄉鄰近台中火力發電廠，與線西鄉與和美鎮每年可獲發電促協金挹注。以伸港為例，去年約得四千七百萬元，今年略減至四千四百萬元。鄉長黃永欽說，目前仍傾向維持每人一千元的生活扶助金，讓普發制度長期穩定運作。