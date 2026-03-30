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彰化花壇鄉擬發6千元紓困金 鄉代會：無政治考量

中央社／ 彰化30日電
彰化縣花壇鄉擬發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放約2億5千萬元。本報資料照片 林敬家
彰化縣花壇鄉擬發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放約2億5千萬元。本報資料照片 林敬家

彰化花壇鄉公所日前同意鄉代會提議，擬發放振興經濟紓困金新台幣6000元予4萬2000名鄉民；鄉代會主席沈文盛表示，最近將開臨時會審議此案，通過可能性很高，但絕無政治考量。

彰化花壇鄉民代表會日前通過臨時動議案，向鄉公所建議發放每名鄉民振興經濟紓困金新台幣1萬元，以促進地方發展並落實照顧鄉民福祉，鄉公所考量財政狀況、年度預算等項目後認為可行，研議每人發放6000元，以花壇鄉人口數為4萬2000人計算，發放金額約需2億5000萬元。

沈文盛今天接受媒體聯訪時說，鄉公所提案後，鄉代會規劃最近開臨時會審議此案，通過可能性很高；由於沈文盛有意參選花壇鄉長，他強調鄉代會對此案絕無政治考量。

另名鄉代翁啟祐指出，考量到鄉公所財政，只要不需舉債、負債，秉持還稅於民立場，會支持振興經濟紓困金。

除花壇鄉外，彰化大村鄉在110年也曾發放每名鄉民振興經濟暨關懷禮金2000元；正新輪胎公司設在彰化大村鄉，創辦人羅結及妻子過世後，繳交26億元遺產稅給大村鄉公所，讓公所財政充裕，當時鄉代會通過鄉公所提「大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，發放2000元給鄉民，不過只發過一次就不再發放。

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