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中市這國中獲贈1800顆羽球 運彩公會理事長：比賽奪冠加贈獎金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運彩公會理事長何昱奇說，感謝立法院副院長江啟臣和立委廖偉翔牽線，才能讓關心到位。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇說，感謝立法院副院長江啟臣和立委廖偉翔牽線，才能讓關心到位。記者黃寅／攝影

台中市萬和國中日前獲得全國羽球團體錦標賽國中男子組金牌，但球隊訓練卻面臨「球荒」。立法院副院長江啟臣和立委委員廖偉翔為此連繫運彩公會理事長何昱奇緊急馳援，今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆，何昱奇還特別加碼，接下來該校男女隊若在太陽盃全國羽球錦標賽中得冠，他還會分別贈送各6萬元加菜金以資鼓勵。

不僅如此，與會的台中市羽球委員會主委謝震穎今也允諾，同樣會贈予萬和國中一些羽球，但數量會再進一步討論。

江啟臣說，看到這麼多優秀的選手以及社會上有這麼多人關心選手，他十分高興。尤其何昱奇理事長幾乎是有求必應，這一次也是連續第3場參加這樣的捐贈羽球的活動，大家都非常的感動。他說，何昱奇特別主張要在各位選手還沒有成為「台灣之光」前就要給予關心，今天就是一次最佳的實踐，令十非常感動。

廖偉翔也說，選手需要各界的關心，何昱奇的捐贈令大家感謝，我們要「買運彩支持體育、捐球具培養選手」這會是一個最棒的正向循環，非常期待未來繼續推動這項運動，運動發展基金也要更多，才可以幫助基層體育的選手。

何昱奇說，因為通膨使得羽球價格大漲，選手們訓練時十分拮据。為此，運彩公會在小學已經捐了10幾所，但是國中還是第一次捐贈，感謝江啟臣和廖偉翔牽線，才能讓關心到位。他感謝選手們平日刻苦訓練且能獲得好成績，因此特別挑選萬和國中做第一個捐贈的國中。

市府教育局專門委員劉姵君代表市長盧秀燕出席說，非常感謝運彩公會協助基層運動的發展。因為通膨和禽流感的影響讓羽球價格大漲，訓練成為沉重的負擔，希望透過這項捐贈能減輕家長的負擔。

她說，萬和國中在羽球項目上有非常好的成績，不管是在全中運或者是在全國錦標賽都拿下非常好的成績，相信未來會出現台灣之光和台中之光。接下來四月就有全中運，萬和國中的選手們已經全部都進入會內賽，祝福他們有好成績。

中華民國運彩公會理事長何昱奇（中後立）今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆給萬和國中，由立法院副院長江啟臣（中）和立委委員廖偉翔（中左）代表接受。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（中後立）今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆給萬和國中，由立法院副院長江啟臣（中）和立委委員廖偉翔（中左）代表接受。記者黃寅／攝影

中華民國運彩公會理事長何昱奇（中後立）今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆給萬和國中，由立法院副院長江啟臣（中）和立委委員廖偉翔（中左）代表接受。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（中後立）今捐出價值20萬元的比賽用專業羽球1千8百顆給萬和國中，由立法院副院長江啟臣（中）和立委委員廖偉翔（中左）代表接受。記者黃寅／攝影

國中 理事長 選手 籃球

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