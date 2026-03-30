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南投千年神木「七股神木」險被「絞殺」 地方跨界聯手救回

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供
南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供

南投草屯坪頂千年樟樹「七股神木」，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹，早年修整不當造成組織腐朽，前年更被雀榕寄生恐遭絞殺。林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，優化生長環境，成功度過危機，將引進企業認養與地方共同維護。

相傳坪頂七股神木樹齡約1600年，經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹，也是南投縣政府列管的珍貴老樹，更是在地居民的共同記憶，而其所在位置為林保署南投分署管轄的林地，但由公所租用管理。

林業保育署南投分署及草屯鎮公所先後接獲民眾通報，七股神木的樹身除了爬滿無害附生的瓦葦外，更遭到雀榕寄生，而因雀榕氣根會沿樹幹往下發展，當氣根深及地面獲充足水分和養分，根系成長迅速，恐纏勒絞殺樹木，取代生長位置。

該分署表示，前年獲報七股神木遭雀榕纏繞，派員會勘發現樹勢有衰弱情形，即委託樹醫詹鳳春團隊診斷，確認神木除受雀榕寄生影響外，也因過去不當處理留下腐朽問題，影響樹體健康，為此與樹醫團隊及在地居民合力展開神木搶救行動。

樹醫團隊和居民通力合作，移除寄生於神木樹體的2株雀榕，也同步對早年修整造成腐朽傷口組織進行清創；林保署南投分署則著手整修其周邊基地，優化土壤通透性與生長空間，前年10月全面完成施工改善，近期再由樹醫診治神木現況。

樹醫詹鳳表示，經檢查，七股神木已成功擺脫雀榕纏繞與病腐危機，恢復健康生長。林保署南投分署長李志珉則說，七股神木的康復是技術上成功，也提升社會護樹意識，後續將與公所合作規畫引進企業認養，與地方協力持續推動維護工作。

相傳坪頂七股神木樹齡約1600年，經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹。本報資料照
相傳坪頂七股神木樹齡約1600年，經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹。本報資料照

相傳坪頂七股神木樹齡約1600年，經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹。本報資料照
相傳坪頂七股神木樹齡約1600年，經監測調查，實際樹齡應逾600年，是國內第一株裝避雷針防雷擊的老樹。本報資料照

南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供
南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供

樹醫詹鳳春診斷七股神木遭雀榕寄生，也因早年修整不當造成部分組織腐朽，為此與居民合力搶救神木。圖／林保署南投分署提供
樹醫詹鳳春診斷七股神木遭雀榕寄生，也因早年修整不當造成部分組織腐朽，為此與居民合力搶救神木。圖／林保署南投分署提供

南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供
南投草屯坪頂七股神木前年遭雀榕寄生恐遭絞殺，林保署南投分署與樹醫、居民組隊搶救，總算度過危機。圖／林保署南投分署提供

南投 林保署

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