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徐欣瑩遭指「先聯外再安內」 徐辦：持續聯繫陳見賢請益

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
地方人士認為，徐欣瑩應盡快歸隊並展現團結姿態，透過走訪各鄉鎮市、拜會地方幹部與基層組織，重新凝聚藍營支持者，整合選舉能量。圖／本報資料照片
地方人士認為，徐欣瑩應盡快歸隊並展現團結姿態，透過走訪各鄉鎮市、拜會地方幹部與基層組織，重新凝聚藍營支持者，整合選舉能量。圖／本報資料照片

國民黨新竹縣長初選結果由徐欣瑩勝出後，整合成當務之急，徐欣瑩昨天前往凱道聲援民眾黨「上凱道討公道」活動，遭點名是「先聯外、再安內」。徐欣瑩辦公室今天表示，28日晚間未聯繫上副縣長陳見賢，隔天拜訪也未果，今天也持續聯繫中。徐欣瑩說，會展現最高誠意持續聯繫，期望親自溝通、化解誤會並虛心請益，盼集結地方各方力量，守護國民黨藍天。

徐欣瑩辦公室表示，28日晚間徐欣瑩在投票結果公布後，就立即展開地方請益工作。徐欣瑩28日當晚拜訪縣長楊文科，縣長期許徐欣瑩將地方重要建議納入未來競選政見，並團結各方力量、全力輔選五合一。

對於內部整合，徐欣瑩表示，將積極整合陳副縣長政見以及地方各團體的意見，發揮最大力量、爭取國民黨勝選。張鎮榮議長幕僚29日則表示，因有家族掃墓安排，因此徐欣瑩將另約拜訪時間。

徐欣瑩辦公室說明，29日中午前，徐欣瑩有聯繫陳副縣長，昨中午前往台北前，也親赴陳副縣長宅欲拜訪未果，因此昨天下午才按預定行程前往凱道，與國民黨團立委共同參加聲援活動，全程僅約30分鐘；因此，媒體「先聯外、再安內」說法，與事實不符。

針對接下來的黨內整合，地方人士指出，若最終形成藍綠對決，黨內普遍的基本共識是「支持黨內提名的縣長人選」。不過，此次初選競爭激烈，雙方攻防刀刀見骨，徐欣瑩陣營後續如何整合地方勢力成關鍵。

地方人士認為，徐欣瑩應盡快讓藍營歸隊並展現團結姿態，透過走訪各鄉鎮市、拜會地方幹部與基層組織，重新凝聚藍營支持者，整合選舉能量。唯有避免內部分裂、凝聚共識，藍營才有機會在大選中維持地方執政優勢。

辦公室 楊文科 陳見賢

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