快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

南投草屯坪頂七股神木擺脫雀榕寄生 重現生機

中央社／ 南投30日電

南投縣草屯鎮坪頂里樟樹「七股神木」遭雀榕纏繞，且有病腐危機，經林保署南投分署與樹醫團隊、地方居民協力合作，已恢復健康生長，將持續推動維護工作。

根據南投縣政府資料，「七股神木」樹齡超過600年，約30公尺高，被居民視為地方守護神。

農業部林業及自然保育署南投分署今天舉行「坪頂七股老樟樹根系活化改良成果說明會」時表示，民眾於2024年12月反映「七股神木」遭雀榕纏繞，樹勢也有衰弱情形，南投分署即委託樹木醫生詹鳳春團隊現勘。

南投分署表示，這棵樟樹經診斷後，除受雀榕寄生外，也因過去不當處理有腐朽問題，樹體健康受影響，團隊於2025年1月完成2株雀榕移除及腐朽組織清創，同年10月完成周邊基地改善工程，優化土壤通透性與生長空間。

詹鳳春說，過去種樹多以景觀美化為主，但在氣候變遷影響下，樹木在降溫、淨化空氣及維繫生態的重要性逐漸提升；樹木非機器，須有足夠空間與時間，才能維持健康並發揮功能。

南投分署長李志珉表示，「七股神木」康復不僅是技術上成功，更是提升社會護樹意識的契機，未來將由草屯鎮公所規劃，引進企業認養機制並結合在地居民日常維護。

草屯鎮公所人員告訴中央社記者，目前初步規劃將整理圍籬、花台及周遭環境，並設置固定式噴灑設備，感謝熱心企業贊助設施。

南投 南投縣 林保署

延伸閱讀

美濃公墓大火延燒山林獲控制 陳其邁籲掃墓落實防火

三地能源七股漁電千萬放養 AI治理打造科技綠電後盾

台南七股沙洲復建 一併疏濬潟湖提升沿海防洪韌性

南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

相關新聞

彰化首創童萌卡今年再發1萬元 擴大納入早療、親子育樂

彰化縣政府去年5月底推出全國首創的「童萌卡」，獲得家長高度回響，至今已核發2萬1076張，累計核銷補助金額約2億1000萬元，消費使用率達98%。縣府今日宣布，今年童萌卡延續辦理，並擴大使用範圍，除原可購買育兒用品及食品外，新增納入幼童早期療育、幼兒休閒育樂及攝影等項目，提供更全面的育兒支持。

台中水湳轉運中心委外無廠商投標 盧秀燕掛保證「今年招商沒問題」

台中市政府興建水湳轉運中心，將成為水湳經貿園區的重要交通樞紐，2月已經竣工，但首度公告招商卻流標。藍綠中市議員指出，水湳轉運中心招商流標，難道市府未來要自己經營？何時可以招商成功？台中市長盧秀燕當場承諾，「今年在她任內應該沒有問題」。

徐欣瑩遭指「先聯外再安內」 徐辦：持續聯繫陳見賢請益

國民黨新竹縣長初選結果由徐欣瑩勝出後，整合成當務之急，徐欣瑩昨天前往凱道聲援民眾黨「上凱道討公道」活動，遭點名是「先聯外、再安內」。徐欣瑩辦公室今天表示，28日晚間未聯繫上副縣長陳見賢，隔天拜訪也未果，今天也持續聯繫中。徐欣瑩說，會展現最高誠意持續聯繫，期望親自溝通、化解誤會並虛心請益，盼集結地方各方力量，守護國民黨藍天。

彰化看守所今起搬家去二林鎮 地主員林市公所廣納意見規畫用途

法務部矯正署彰化看守所的二林鎮新居落成，位在員林市的舊所址張貼公告，到本（3）月底前暫不辦理接見等相關業務，另自今起移禁收容人473人；院檢辦公大樓都留在員林市，收押的嫌疑犯送往二林鎮，院檢與看守所正式「分家」。

知名飯店鐵板燒傳客人用餐後嘔吐不適 中市食安處：將錄案派員稽查

台中市一家知名五星級飯店的鐵板燒餐廳傳出客人用餐後出現嘔吐不適，並指龍蝦初次上桌時疑似未完全熟透，經反映後才重新烹調，且用餐後1小時即出現不適，持續到深夜，隔天還去醫院急診。台中市食品藥物安全處表示，將錄案派員稽查。

欠繳電費入夜漆黑 彰化「富人區」路燈斷電1年

彰化市莿桐派出所旁一處大型透天社區，被在地視為「富人區」，因長期欠繳路燈電費遭停電，導致平順街近一年來入夜漆黑一片。該路段是社區出入與通往果菜市場的要道，卻因開發商、住戶與公部門對繳電費責任認定不一，導致居民通行安全亮紅燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。