南投草屯坪頂七股神木擺脫雀榕寄生 重現生機

南投縣草屯鎮坪頂里樟樹「七股神木」遭雀榕纏繞，且有病腐危機，經林保署南投分署與樹醫團隊、地方居民協力合作，已恢復健康生長，將持續推動維護工作。

根據南投縣政府資料，「七股神木」樹齡超過600年，約30公尺高，被居民視為地方守護神。

農業部林業及自然保育署南投分署今天舉行「坪頂七股老樟樹根系活化改良成果說明會」時表示，民眾於2024年12月反映「七股神木」遭雀榕纏繞，樹勢也有衰弱情形，南投分署即委託樹木醫生詹鳳春團隊現勘。

南投分署表示，這棵樟樹經診斷後，除受雀榕寄生外，也因過去不當處理有腐朽問題，樹體健康受影響，團隊於2025年1月完成2株雀榕移除及腐朽組織清創，同年10月完成周邊基地改善工程，優化土壤通透性與生長空間。

詹鳳春說，過去種樹多以景觀美化為主，但在氣候變遷影響下，樹木在降溫、淨化空氣及維繫生態的重要性逐漸提升；樹木非機器，須有足夠空間與時間，才能維持健康並發揮功能。

南投分署長李志珉表示，「七股神木」康復不僅是技術上成功，更是提升社會護樹意識的契機，未來將由草屯鎮公所規劃，引進企業認養機制並結合在地居民日常維護。

草屯鎮公所人員告訴中央社記者，目前初步規劃將整理圍籬、花台及周遭環境，並設置固定式噴灑設備，感謝熱心企業贊助設施。