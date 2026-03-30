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彰化首創童萌卡今年再發1萬元 擴大納入早療、親子育樂

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣去年全國首創幼兒獨有的「童萌卡」，縣府今日宣布今年童萌卡延續辦理，並擴大使用範圍。報系資料照
彰化縣去年全國首創幼兒獨有的「童萌卡」，縣府今日宣布今年童萌卡延續辦理，並擴大使用範圍。報系資料照

彰化縣政府去年5月底推出全國首創的「童萌卡」，獲得家長高度回響，至今已核發2萬1076張，累計核銷補助金額約2億1000萬元，消費使用率達98%。縣府今日宣布，今年童萌卡延續辦理，並擴大使用範圍，除原可購買育兒用品及食品外，新增納入幼童早期療育、幼兒休閒育樂及攝影等項目，提供更全面的育兒支持。

縣府民政處表示，申請資格為2023年1月1日至2025年12月31日出生的幼兒，其父或母須目前設籍並連續設籍彰化縣滿1年以上，由父或母擔任申請人。符合資格者可領取1萬點童萌點，等值1萬元購物點數，預計今年將有超過2萬名彰化縣嬰幼兒受惠。

不少家長今天已收到彰化縣政府續發同萌卡1萬點，點數從今年4月1日起可使用，民政處說，針對已於2025年申請並領有童萌卡且仍符合今年資格的民眾，民政處指出，將由戶政事務所主動進行資格審查，並以簡訊通知審核結果；經審核通過者，於首次至特約商店消費時，即可自動將1萬點匯入原卡片中，無須重新申請。

至於新申請者，自即日起至今年12月31日止，可透過掃描QR Code，經由縣府數位便民櫃檯線上申辦，或前往彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。

童萌卡上路初期，曾有民眾反映使用不便，但隨著特約商店持續增加，包括大型連鎖藥局等指標店家陸續加入，目前已擴展至285家。另有縣議員建議將補助延伸至早期療育服務，縣府今年也納入相關項目回應民意需求。

民政處指出，考量部分幼兒有早期療育需求，為減輕家庭負擔，今年已開放相關服務使用，目前包括彰化樂說協會等早療機構加入合作；此外，幼兒休閒育樂場域如蘑菇部落、愛黛兒親子空間，以及親子攝影工作室也納入特約期望滿足家庭多元需求，今年特約合作業者可望突破300家。

彰化縣政府去年5月底推出全國首創的「童萌卡」，獲得家長高度回響，至今已核發2萬1076張，累計核銷補助金額約2億1000萬元，消費使用率達98%，今年宣布持續辦理。記者林敬家／攝影
彰化縣政府去年5月底推出全國首創的「童萌卡」，獲得家長高度回響，至今已核發2萬1076張，累計核銷補助金額約2億1000萬元，消費使用率達98%，今年宣布持續辦理。記者林敬家／攝影

親子 早期療育 彰化縣

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