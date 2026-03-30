台中水湳轉運中心委外無廠商投標 盧秀燕掛保證「今年招商沒問題」

台中市政府興建水湳轉運中心，將成為水湳經貿園區的重要交通樞紐，2月已經竣工，但首度公告招商卻流標。藍綠中市議員指出，水湳轉運中心招商流標，難道市府未來要自己經營？何時可以招商成功？台中市長盧秀燕當場承諾，「今年在她任內應該沒有問題」。

水湳轉運中心耗資46億1544萬元，是市長盧秀燕上任後推動的四大轉運中心之一，設置國道客運月台42席、市區公車月台12席，以及汽車停車位614席、機車停車位1253席與自行車停車位604席，未來可整合多元運具。

台中市議會今進行水湳暨大台中轉運中心專案報告。水湳轉運中心已於2月27日報請竣工，較原訂3月3日工期提前完成，市府去年11月3日首次公告招商，業界雖高度關注，但考量近年國道客運市場環境等因素，無廠商投標而流標，交通局正研擬提升招商條件與投資可行性，預計3月底再次招商。

民進黨市議員林祈烽、陳俞融指出，水湳轉運中心耗費市民大量公帑，卻在第一次公開招商就流標，市府的說法是「市場環境變化」，卻沒說清楚招商條件哪裡出問題、修改了什麼？市府說要帶動水湳經貿園區發展，但轉運中心至今空置，每天的維運成本難道又要由市民埋單？

國民黨市議員陳政顯批評，水湳轉運中心已經竣工，如今招商卻不佳，「難道市府未來要自己經營嗎？」

盧秀燕表示，豐原轉運中心起初招商情況也不佳，廠商一開始會先觀望，後面就招商成功，水湳轉運中心今年要招商應該沒問題。

交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心首次招商流標，廠商反映目前水湳轉運中心周邊商業力不足，加上OT年限僅20年，導致廠商投標意願不高，市府會持續檢討招商條件，擴充營運年限與增加誘因，加速二次招商。

民進黨市議員陳淑華說，台中國際會展中心已落成，可以成為水湳轉運中心營運重要的點，應儘速建設從水湳轉運中心到台中國際會展中心的空橋，讓行人可以直通，無論在國道客運載客、停車場有加乘效果，減輕水湳及周邊交通負擔。

建設局長陳大田指出，水湳空橋工程已經發包，現正細部設計中，預計今年下半年可以開工。