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彰化童萌卡續辦好康擴大 幼兒育樂也可用

中央社／ 彰化30日電

彰化縣府今天開記者會，宣布續辦可購買育兒相關用品的童萌卡政策；彰縣府指出，去年發出2萬1000多張童萌卡，補助金額約2億，今年適用範圍則擴大到幼兒休閒育樂等項目。

彰化縣政府民政處今天舉行記者會，宣布去年5月推出的童萌卡政策，今年除繼續辦理外，適用範圍也擴大，減輕家長負擔。

民政處長劉玉平接受媒體聯訪時說，去年縣府首度推出童萌卡政策，讓家中有1到3歲幼兒的家長，可拿童萌卡前往特約店家購買幼兒所需物品，縣府去年核發2萬1076張童萌卡，核銷補助金額約為新台幣2億1000萬元。

劉玉平指出，今年適用範圍從原先可購買育兒相關用品及食品外，新增幼童早期療育、幼兒休閒育樂等項目，特約商店也都提供童萌卡使用者專屬優惠，便利民眾消費。

縣府民政處人員指出，去年首度推出童萌卡政策，當時不少家長反映販賣奶粉、尿布的連鎖藥局未納入，後來業者也加入成為童萌卡特約店家。

縣府表示，家中只要有民國112年1月1日至114年12月31日出生幼兒，其父或母目前連續設籍彰化縣滿1年以上者，由幼兒之父或母為申請人，符合申辦資格者可領有等值1萬元的1萬點購物點數。

縣府說明，符合資格的新辦卡者，自即日起至115年12月31日止，可透過縣府數位便民櫃檯線上申請或是前往縣內各戶政事務所臨櫃申請，審核通過後將發給存有1萬點童萌卡，已領童萌卡且符合今年申辦資格者，將由戶政事務所主動審查並以簡訊通知，案件合格者今年第1次至特約商店使用時，即自動匯入1萬點童萌點至原卡片。

記者會 早期療育 彰化縣

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