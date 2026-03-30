境外污染物來襲影響空品 中市府：啟動應變措施

台中市部分空氣品質測站今天出現橘色提醒等級，台中市環保局表示，受中國沿海污染物濃度上升及境外污染物移入影響空氣品質，市府已啟動應變措施，提醒民眾外出做好防護。

環保局發布新聞稿說明，受到中國沿海污染物濃度上升及境外污染物移入影響，加上西半部空氣污染物易累積，今天部分空品測站達橘色提醒等級，指標污染物為「細懸浮微粒」（pm2.5），這波污染物預計自明天起逐漸改善，但實際狀況仍以監測數據為主。

環保局表示，市府已啟動應變措施，其中包含針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；同時還加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動污染源；對於露天燃燒好發地區，也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散污染，後續將視空品變化情形調整應變。

為提醒民眾空氣品質狀況，環保局指出，也已橫向透過網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

環保局提醒，因空氣品質受地形氣候影響，不確定性高，民眾仍須注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴口罩。