彰化看守所今起搬家去二林鎮 地主員林市公所廣納意見規畫用途

法務部矯正署彰化看守所的二林鎮新居落成，位在員林市的舊所址張貼公告，到本（3）月底前暫不辦理接見等相關業務，另自今起移禁收容人473人；院檢辦公大樓都留在員林市，收押的嫌疑犯送往二林鎮，院檢與看守所正式「分家」。

員林市公所今表示，院檢和彰化看守所的土地都將返還市公所，市公所一面委外設計規畫，一面蒐集三信、三多、三橋、三愛、仁美、和平等6里的民意，也調查住在看守所現址旁454.54坪私有地的地主意見，納入設計規畫的參考；最近有好消息就是院檢將拆除舊辦公廳舍，可大幅減輕市公所負擔。

彰化看守所原址在員林市，面積約1公頃，核定收容人容額為312名，毗鄰彰化地檢署、彰化地方法院。彰化地法、地檢先後搬到員林市員林大道的新辦公大樓，彰化看守所也規畫搬往二林鎮的彰化監獄旁。

彰化看守所指出，彰化看守所民國57年10月14日成立，法務部與矯正署因應矯正業務發展需求，並提升整體收容品質與管理效能，指示彰化看守所研擬遷建中長程個案計畫，自民國109年5月間興辦遷建工程。

新看守所工程基地面積約7.7公頃，總計畫經費35億餘元，去（114）年12月底完工，今年2月中旬取得使用執照，喬遷後的收容人容額可逐步提升至1500名，新舍依現代化矯正管理需求規畫，並兼顧安全戒護、收容品質及教化空間，可強化整體矯正量能及舒緩超額收容壓力。

今移禁收容人數為473人，為確保移禁過程安全、秩序與周延性，採分批、分流方式進行，矯正署調派靖安小組並協請彰化縣警察局全程協助警戒與交通疏導，以確保人員、車輛及周邊環境之安全無虞。移禁到新彰化看守所之後的舍房空間每人由0.7坪提升至1坪，並落實一人一床政策目標，日後將按照矯正署政策持續推動各項矯正設施優化與管理措施精進，並秉持人權保障與社會安全並重的原則，提升整體矯正效能，回應社會期待。

彰化看守所貼出公告，暫停接見等相關業務。記者簡慧珍／攝影