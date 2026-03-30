中彰投分署培訓技職選手 71人晉級全國技能競賽

第56屆全國技能競賽中區分賽甫落幕，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天公布，培訓的青年技職選手，共有71人晉級全國技能競賽，其中還包辦4項職類的前3名。

第56屆全國技能競賽中區分賽於28日落幕，勞動力發展署中彰投分署發布新聞稿說明，中區分賽涵蓋工業4.0等60項職類，吸引982名選手同場競技。

中彰投分署表示，由分署培訓的選手在中區分賽中勇奪14金、21銀、14銅及24項優勝佳績，其中「資通訊網路建置」、「銲接」、「汽車板金」、「外觀模型創作」職類包辦前3名，總計71名青年選手順利搶到7月29日起登場的全國技能競賽門票。

中彰投分署分署長劉秀貞表示，分署長期以來致力為中部製造業培育機械產業技術人才，今年培訓選手在智慧製造領域表現依舊穩健，於「機器人系統整合」、「工業4.0」、「CNC車床」及「CNC銑床」等職類勇奪金牌，展現堅強技術實力。

劉秀貞指出，分署今年在資訊與通訊技術領域獲得多項職類佳績，4項職類包辦前3名外，「網路安全」獲得金牌與銅牌，「行動應用開發」職類則拿下銀牌與銅牌，顯示分署在數位轉型趨勢下，持續與時俱進推動人才培育的努力明顯有了具體成效。

首次參賽即奪下「資通訊網路建置」職類金牌的選手蔡秉諺表示，自己從小就喜歡替家中電腦與小電器「健檢」，後來幸運考上台中高工電子科，在學校與中彰投分署系統化培訓下，讓他掌握關鍵網路架設與除錯技巧，確保連接「機櫃」及「機架」的網路線都能暢通無阻，很多選手失利都是因為這一部分逾時，這次能奪金是因為有好老師指導、平日努力，再加上一點幸運。