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欠繳電費入夜漆黑 彰化「富人區」路燈斷電1年

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市莿桐派出所旁大型透天社區，被視為當地「富人區」，卻因路燈電費長期未繳而停電，近一年入夜漆黑一片。記者林敬家／攝影
彰化市莿桐派出所旁大型透天社區，被視為當地「富人區」，卻因路燈電費長期未繳而停電，近一年入夜漆黑一片。記者林敬家／攝影

彰化市莿桐派出所旁一處大型透天社區，被在地視為「富人區」，因長期欠繳路燈電費停電，導致平順街近一年來入夜漆黑一片。該路段是社區出入與通往果菜市場的要道，卻因開發商、住戶與公部門對繳電費責任認定不一，導致居民通行安全亮紅燈。

此路段不僅為社區居民日常使用，也是往返彰化市果菜市場的重要通道，每日機車通行量逾五百輛。住戶表示，多次反映路燈不亮問題，還開過三次協調會未果，彰化市長林世賢也曾到場了解，但至今路燈還是不亮。有居民指出，當初購屋時並未被告知路燈屬社區自有設施，電費要自己出，如今卻要承受通行風險，感到無奈。

據了解，該社區原為農地，二○一四年經內政部核定變更為住宅區，開發商在都市計畫書中承諾負擔未來公共設施的管理維護費用。

在交屋多年後，開發商認定社區應成立管理委員會，接手相關費用，自去年六月起，開發商停止支付路燈電費，台電因欠費採取斷電。

社區住戶意見分歧，有居民表示，只要路燈恢復照明，願意分攤電費；但也有人認為路燈屬公共設施，應由政府負責，且透天社區未必需要成立管理委員會，不希望負擔額外管理費用。

彰化縣政府建設處表示，內政部核定變更為住宅區時，附帶條件即要求公共設施須由「社區管理委員會」負責維護。縣府去年五月開過協調會，要求原開發申請人履行相關責任，並於同年十月向住戶說明都市計畫變更的背景與責任分配。將持續輔導社區成立管委會，以期解決路燈與公共設施管理問題。

彰化 電費 開發商 內政部 停電 市場

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