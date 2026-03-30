觀察站／調整營養午餐供餐結構 更勝補助金額

一一五學年度，六都有五都邁入「學校午餐免費」的新階段。從原本針對弱勢學生的補助制度，快速擴張為全民普惠政策，地方政府在選民期待與政治壓力下紛紛加碼，讓「免費午餐」成為近年最具指標性的教育福利。然而，當補助金額成為競逐焦點，制度設計與供餐結構的缺口，逐漸浮上檯面。

本來從公平出發，卻走向落差擴大。「免費」本應象徵教育機會的均等，但在地方財政條件不一的現實下，卻可能產生新的不平等。目前各縣市營養午餐補助差距明顯，以台北市為例，每餐經費可達九十元以上；但台中仍落在七十元上下，兩者有廿元以上的落差。換算下來，一學期累積差距可達數千元，反映在餐盤上，便可能是食材品質、分量與多樣性的差異。

當學生的午餐條件取決於戶籍所在地，「義務教育應保障基本生活條件」的原則，無形中被削弱，新北市不跟進，即凸顯制度面的矛盾。

比起補助金額，台中市府更應在意供餐結構，目前依賴外訂團膳學校達四成，高於全國平均。業者須負擔人事、運輸、設備與利潤，能真正用於食材比率被壓縮，尤其通膨壓力持續上升，最終影響的是學生用餐品質。

午餐政策的核心不應只是「免不免費」，而是「吃得好不好」。中央應建立全國最低品質基準，縮小縣市間差距；逐步提升校園自辦或區域廚房比率，降低對團膳依賴；導入動態調整機制，連動物價指數與食材成本。唯有從制度面補強，才能避免政策淪為短期討好的工具。