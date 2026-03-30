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台中免費營養午餐補助比北市少 民代憂品質縮水

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市一一五學年將實施學校免費午餐政策，每餐約七十到七十五元。圖／聯合報系資料照片
台中市一一五學年將實施學校免費午餐政策，每餐約七十到七十五元。圖／聯合報系資料照片

台中市公立國中小免費營養午餐政策一一五學年將上路，國中、國小每餐補助六十元，高中職弱勢生六十五元，外加「三章一Ｑ」的十元補助，每餐約七十至七十五元。民進黨團批評，台北市國中生每餐補助最高比台中多廿二元，台中學童午餐品質恐打折。教育局長蔣偉民說，依上學期各校午餐平均價訂補助，但會滾動檢討。

台中市下學年實施免費營養午餐政策，每餐約七十到七十五元，教育局要求各校午餐至少三菜一湯、每周至少一次水果、一道有機蔬果或台中在地食材，全市超過廿一萬名學生受惠，一年預算約卅五億元。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，台北市每餐補助國小七十元、國中七十五元，外加三章一Ｑ等補助十七元，每餐介於八十七至九十二元，台中市國中生每餐比台北市學生價差約廿元，差距太大，不能讓台中孩子吃得比台北差。

國民黨團書記長李中說，通膨與人事成本雙重壓力下，每餐從五十七元調增至六十元，無法反映物價，應考量物價上漲、未來廚餘清運等情況，別讓學童午餐品質縮水。

教育局指出，中市營養午餐每餐經費約六十至七十元，是以一一四學年各校既有午餐收費為基礎估算，並考量近年物價指數上升及食材成本變動所訂定，另三章一Ｑ國產可溯源食材補助約十至十四元為額外加碼，有助提升午餐品質與食材安全，會滾動檢討。

另台中市學校午餐供餐型態，外訂團膳占四成、公辦民營占一成八、公辦公營占一成九、他校聯合供應占兩成三。民進黨議員黃守達指出，過去調查供應型態以公辦公營滿意度較高，因經費七成可直接用在食材上，外訂團膳相對較低，要求市府提升公辦公營比率。

國民黨市議員楊大鋐說，台中市一名營養師需負擔九十九班，人力與供餐模式皆顯不足，如要提高公辦公營模式，應再補充營養師人力，保障學生吃得飽還要吃得好。

教育局表示，部分學校空間無法建廚房，將考量學校空間及人力條件，逐步調整公辦公營比率。

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