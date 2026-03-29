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知名飯店鐵板燒傳客人用餐後嘔吐不適 中市食安處：將錄案派員稽查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一家知名五星級飯店鐵板燒餐廳傳出客人用餐後嘔吐不適掛急診。台中市食品藥物安全處表示，將錄案派員稽查。食物中毒示意圖。圖／AI生成
台中市一家知名五星級飯店鐵板燒餐廳傳出客人用餐後嘔吐不適掛急診。台中市食品藥物安全處表示，將錄案派員稽查。食物中毒示意圖。圖／AI生成

台中市一家知名五星級飯店的鐵板燒餐廳傳出客人用餐後出現嘔吐不適，並指龍蝦初次上桌時疑似未完全熟透，經反映後才重新烹調，且用餐後1小時即出現不適，持續到深夜，隔天還去醫院急診。台中市食品藥物安全處表示，將錄案派員稽查。

據了解，消費者也埋怨當晚6時入場用餐，直到晚間7時20分主廚才開始料理，等待時間超過1小時。雖向現場經理反映，但對方卻回應「鐵板燒本為慢食型態」，未進一步說明延誤原因。主廚則坦言，當天因外場包場導致人手不足，影響出餐流程。

消費者說，隔天前往急診室就醫並留觀約7小時，身體不適情形持續數日，事後向餐廳反映情況，餐廳客服雖表達歉意並提出贈送蛋糕作為補償，但未針對醫療費用或責任進一步說明，令人難以接受。

食安處指出，依「食品良好衛生規範準則」規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求；如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將依「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇食品衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速依法查處。

餐廳 消費者 台中市

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