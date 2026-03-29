台中國際會展中心首展現「停車亂象」 館外車流回堵、人行道違停多

「2026 TMTS台灣國際工具機展」為台中國際會展中心啟用後首檔大型專業展覽，昨落幕。民眾抱怨展覽期間會展中心周邊停車混亂，且交通壅塞，擔憂未來有更多大型展會活動，交通恐會全面癱瘓。台中市府表示，規劃的周邊停車資源目前足夠，將強化分流疏導，並加強取締人行道違規停車。

2026 TMTS 台灣國際工具機展，3月26起至28日在台中國際會展中心盛大登場，匯集400家廠商、1800個攤位，也是台中國際會展中心啟用後指標性首展，吸引眾多人潮入館。民眾抱怨，停車場內部規劃有明顯缺失，汽機車未分區管理，導致動線混亂，甚至出現停車場內仍有空位，機車卻停滿人行道周邊的違規亂象。

國民黨市議員楊大鋐指出，會展中心設有3處停車場，但停車資訊未整合、未即時更新，導致民眾誤判停車狀況，大量車流集中於本館外圍，形成回堵，這是系統性缺失，若不儘速改善，未來滿檔展期活動只會更加惡化。

交通局指出，會展中心周邊設5處停車場，提供約2630席汽車格，未來水湳轉運中心完工後將提升至3253席，整體停車供給尚屬充足；目前各停車場剩餘車位已上傳至台中交通網APP供即時查詢，並於周邊設置導引告示及停車動態資訊看板（CMS），將持續加強宣導，引導車流分散停放。

警察局指出，會場已設置綠圍籬、車阻及明確界線等設施，展覽期間也將於重點時段加強警力疏導交通，並取締違規停車，維護交通秩序與市民通行安全。