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5年拚7.5萬人次 彰化AI導入基層醫療建構智慧照護網

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府與彰化縣醫師公會今在和美鎮庚新診所舉行「健康台灣深耕計畫—CKM精準防治網」揭牌，全縣共有241家合作機構共同投入。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府與彰化縣醫師公會今在和美鎮庚新診所舉行「健康台灣深耕計畫—CKM精準防治網」揭牌，全縣共有241家合作機構共同投入。圖／彰化縣府提供

彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合力推動「健康台灣深耕計畫」，成立包括長照整合照護、社區防疫、兒童健康照護及心腎代謝症候群（CKM）精準防治4大網絡，彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，彰化近年在災防與衛生評比屢獲全國特優，未來與醫師公會合作，預計5年內完成7.5萬人次基本健康照護，並推動100家診所通過「健康台灣診所認證」。

彰化縣政府與彰化縣醫師公會今在和美鎮庚新診所舉行「健康台灣深耕計畫—CKM精準防治網」揭牌，衛生局長葉彥伯表示，彰化作為全國領頭羊，率先啟動「Changhua AI-Care」創新整合模式，鎖定心腎代謝症候群及相關癌症如肝癌、大腸癌，以及衰弱老人失能、失智等議題進行精準防治，將醫療服務從診所延伸至社區與雲端，縣內有241家合作機構共同投入。

庚新診所院長林榮威為CKM精準防治網組長，身為和美在地人，自新庄國小、和美國中畢業後返鄉服務已近30年。2006年起與轄區衛生所合作深耕社區，推動整合式篩檢，提供預防保健、各項癌症篩檢及三高慢性病防治服務。2008年還成立「糖有理工作坊」糖尿病病友成長團體，2017年成立「和美記憶保養班」，隔年再成立「健腦快樂學堂」，協助三高族群與高齡者延緩失能與失智，落實社區健康守門人角色。

縣府衛生局也強調，將持續強化在地醫療網絡，守護鄉親健康，並以彰化經驗作為各縣市借鏡，讓「健康台灣」從社區紮根，打造智慧醫療與全人照護的標竿縣市。

彰化 葉彥伯 衛生所

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