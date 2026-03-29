彰化「富人區」沒繳電費路燈不亮近一年 縣府：輔導成立管委會

彰化市莿桐派出所旁一處大型透天社區，被在地視為「富人區」，卻因路燈電費長期未繳，導致平順街夜間全面停電、漆黑一片已近一年。該路段兼具社區出入與通往果菜市場的公共通行功能，卻陷入開發商、住戶與公部門對於管理與電費責任認定不一的僵局，使路燈遲未恢復，居民通行安全亮起紅燈。

該路段不僅為社區居民日常使用，也為往返彰化市果菜市場的重要通道，每日機車通行量超過500輛。住戶表示，路燈不亮問題已多次反映並召開3次協調會，彰化市長 林世賢 也曾到場了解，但至今仍未改善，夜間通行相當不便且存在安全疑慮。

對於電費與管理責任，住戶意見分歧。有住戶表示，只要路燈恢復照明，願意分攤電費；但也有人認為路燈屬公共設施，應由政府負責，且社區為透天住宅型態，未必需要成立管理委員會，不希望額外負擔管理費用。另有居民指出，當初購屋時並未被告知路燈屬社區自有設施，對後續責任歸屬感到無奈。

據了解，該社區原為農地變更為住宅區，開發商於都市計畫書中承諾負擔未來公共設施的管理維護費用。不過在交屋多年後，開發商認為應由住戶成立管理委員會接手管理，自去年6月起停止支付相關電費，導致路燈因未繳電費而遭斷電，迄今未恢復。

彰化縣政府建設處表示，該案於2014年經內政部核定變更為住宅區，附帶條件即要求公共設施須由社區管理委員會負責維護。縣府已於去年5月召開協調會，要求原開發申請人履行相關責任，並於10月向住戶說明都市計畫變更的背景與責任分配，後續也將持續輔導社區成立管理委員會，以期解決路燈與公共設施管理問題。